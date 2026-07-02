Dwie nowe trasy Wizz Air z Wrocławia. Dobra wiadomość dla fanów słońca i nart

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-02 13:44

Pasażerowie wrocławskiego lotniska zyskają wkrótce nowe możliwości podróży. Zimą w rozkładzie Wizz Air zadebiutują dwa atrakcyjne kierunki - gwarantująca słońce egipska Hurghada oraz zlokalizowany u stóp Alp włoski Turyn. Najtańsze bilety nad Morze Czerwone są już dostępne od niewiele ponad 200 złotych.

Turyn o zmierzchu z wieżą Mole Antonelliana. Na miniaturze pasażerowie wsiadający do Wizz Air. Czytaj na SE Wrocław.
Autor: Pexels.com

Choć trwa jeszcze sezon letni, linie lotnicze intensywnie przygotowują się do wprowadzenia zimowych rozkładów lotów. Wrocławskie lotnisko przekazało dobre wiadomości dla miłośników podróży. Bartosz Wiśniewski, reprezentujący Port Lotniczy we Wrocławiu poinformował, że Wizz Air wprowadzi w sezonie zimowym 2026/2027 dwa nowe połączenia. Pasażerowie będą mogli polecieć do Hurghady w Egipcie oraz do włoskiego Turynu. Te dwie nowości to idealne rozwiązania dla turystów szukających odmiennych form zimowego relaksu.

Loty do Egiptu. Kiedy ruszają loty z Wrocławia do Hurghady?

Długo oczekiwane loty do Egiptu stanowią pierwszą z ogłoszonych nowości. Połączenie z Wrocławia do Hurghady zostanie uruchomione 25 października 2026 roku. Warto zauważyć, że samoloty będą latać na tej trasie aż trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki oraz niedziele. Loty będą realizowane do końca kwietnia 2027 roku. Ucieszy to zwłaszcza tych podróżnych, którzy preferują samodzielne planowanie wyjazdów, bez korzystania z ofert biur podróży.

Hurghada to słynny egipski kurort, w którym słońce świeci nawet podczas najchłodniejszych zimowych miesięcy. Miejscowość ta przyciąga rzesze entuzjastów aktywnego wypoczynku. Turyści znajdą tam doskonałe warunki między innymi do:

  • nurkowania i snorkelingu na rafach koralowych,
  • kitesurfingu i windsurfingu,
  • rejsów po Morzu Czerwonym.

Ceny biletów prezentują się bardzo atrakcyjnie. Na październikowy lot z Wrocławia do Hurghady trzeba przeznaczyć jedynie około 224 złotych od osoby.

Loty na narty. Wizz Air uruchamia połączenie z Wrocławia do Turynu

Fani sportów zimowych z pewnością będą zachwyceni drugą nowością w siatce węgierskiego przewoźnika. 16 stycznia 2027 roku uruchomione zostaną bezpośrednie loty z Wrocławia do Turynu. Rejsy na tej trasie zaplanowano raz w tygodniu, w każdą sobotę, co ułatwi zaplanowanie siedmiodniowego narciarskiego wyjazdu.

Stolica włoskiego Piemontu leży u podnóża Alp i stanowi idealną bazę wypadową do najbardziej znanych w tym regionie ośrodków narciarskich. Jednak Turyn to także fantastyczne miejsce na krótki miejski wypad w zimowej scenerii. Turyści mogą tam cieszyć się doskonałą lokalną kuchnią, bogatą kulturą oraz niepowtarzalną alpejską atmosferą.

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- Rozwój oferty Wizz Air we Wrocławiu to bardzo dobra wiadomość dla naszych pasażerów. Bezpośrednie połączenie do Hurghady daje podróżnym możliwość samodzielnego zaplanowania wypoczynku nad Morzem Czerwonym przez cały rok. Z kolei Turyn wzmacnia naszą zimową ofertę i otwiera dostęp do jednego z najciekawszych regionów narciarskich we Włoszech

- podkreśla Karol Przywara, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.

Obecnie w letnim rozkładzie Wizz Air z wrocławskiego lotniska pasażerowie mają do dyspozycji 16 tras. Wśród nich znajdują się uruchomione w bieżącym roku połączenia do Warny, Podgoricy, Ochrydy oraz Katanii.

Nowe trasy Wizz Air z Wrocławia! Te dwa kierunki będą absolutnym hitem
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