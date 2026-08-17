Żużel. Menedżer Sparty Wrocław odsłonił kulisy meczu w Toruniu! W ostatniej chwili zmienił decyzję

Żużel. Piotr Protasiewicz po meczu PRES Toruń - Betard Sparta Wrocław
Po niedzielnych zawodach ekipa z Wrocławia miała mieszane uczucia. Z jednej strony udało się zainkasować punkt bonusowy, co przybliża Betard Spartę do wygrania fazy zasadniczej. Z drugiej jednak, podopieczni Piotra Protasiewicza nie wykorzystali braku Patryka Dudka i nie przerwali znakomitej passy PRES Toruń w meczach przed własną publicznością.
Przed wyścigami nominowanymi goście przegrywali 38:40. "PePe" musiał wybrać skład wyścigów nominowanych. Pewniakami byli Brady Kurtz, Artiom Łaguta i Maciej Janowski. Czwartym do brydża został Bartłomiej Kowalski, choć lepsze wrażenie sprawiał junior z Danii, Mikkel Andersen.
- Mikkel zasłużył na ten wyścig. Pierwsza decyzja zakładała start Mikkela. Z drugiej strony, bardzo mocno potrzebujemy w końcówce Bartka, zwłaszcza w meczach wyjazdowych. Nie będę owijał w bawełnę, gdybym mógł tę decyzję podjąć jeszcze raz, to podjąłbym inną - powiedział Protasiewicz w strefie wywiadów.
Menedżer Sparty Wrocław mówił również o końcówce fazy zasadniczej, powrocie Dana Bewleya do ścigania i trudnym, potencjalnym wyborze rywala na mecz półfinałowy. Jego wypowiedzi znajdziecie w materiale wideo. Zachęcamy do obejrzenia!
PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław 48:42
PRES Grupa Deweloperska Toruń - 48
- 9. Jan Heleniak - NS (-,-,-,-)
- 10. Robert Lambert - 12 (3,3,2,1,3)
- 11. Norick Bloedorn - 4+1 (0,1,1*,1,1)
- 12. Mikkel Michelsen - 10 (3,3,2,1,1)
- 13. Emil Sajfutdinow - 14+1 (2*,3,3,3,3)
- 14. Mikołaj Duchiński - 1 (1,0,0,0,0)
- 15. Antoni Kawczyński - 7+1 (3,3,0,1*,0)
- 16. Bartosz Derek - NS
Betard Sparta Wrocław - 42
- 1. Artiom Łaguta - 12 (2,2,3,3,0,2)
- 2. Maciej Janowski - 8+1 (0,1*,2,0,3,2)
- 3. Daniel Bewley - ZZ
- 4. Bartłomiej Kowalski - 3+3 (1*,1*,0,1*,0)
- 5. Brady Kurtz - 12+1 (1,2,2,3,2*,2,0)
- 6. Marcel Kowolik - 2 (0,2,0)
- 7. Mikkel Andersen - 5+2 (2,1*,2*)
- 8. Nikodem Mikołajczyk