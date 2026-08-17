Żużel. Menedżer Sparty Wrocław odsłonił kulisy meczu w Toruniu! W ostatniej chwili zmienił decyzję

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-08-17 16:15

Piotr Protasiewicz ciekawie podsumował rywalizację pomiędzy PRES Grupa Deweloperska Toruń a Betard Spartą Wrocław (48:42). Menedżer gości mówił m.in. o śmiałej decyzji przed wyścigami nominowanymi. Wspomniał też o powrocie Daniela Bewleya. Zobaczcie materiał wideo!

Czwajka żużlowców ściga się na łuku toru przed tłumem kibiców w Toruniu. O meczu Sparty Wrocław pisze SE Wrocław.
Autor: Dominika Lipińska PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław, zdjęcia kibiców i zawodników z meczu 13. kolejki PGE Ekstraligi

Żużel. Piotr Protasiewicz po meczu PRES Toruń - Betard Sparta Wrocław

Po niedzielnych zawodach ekipa z Wrocławia miała mieszane uczucia. Z jednej strony udało się zainkasować punkt bonusowy, co przybliża Betard Spartę do wygrania fazy zasadniczej. Z drugiej jednak, podopieczni Piotra Protasiewicza nie wykorzystali braku Patryka Dudka i nie przerwali znakomitej passy PRES Toruń w meczach przed własną publicznością.

Przed wyścigami nominowanymi goście przegrywali 38:40. "PePe" musiał wybrać skład wyścigów nominowanych. Pewniakami byli Brady Kurtz, Artiom Łaguta i Maciej Janowski. Czwartym do brydża został Bartłomiej Kowalski, choć lepsze wrażenie sprawiał junior z Danii, Mikkel Andersen.

- Mikkel zasłużył na ten wyścig. Pierwsza decyzja zakładała start Mikkela. Z drugiej strony, bardzo mocno potrzebujemy w końcówce Bartka, zwłaszcza w meczach wyjazdowych. Nie będę owijał w bawełnę, gdybym mógł tę decyzję podjąć jeszcze raz, to podjąłbym inną - powiedział Protasiewicz w strefie wywiadów.

Menedżer Sparty Wrocław mówił również o końcówce fazy zasadniczej, powrocie Dana Bewleya do ścigania i trudnym, potencjalnym wyborze rywala na mecz półfinałowy. Jego wypowiedzi znajdziecie w materiale wideo. Zachęcamy do obejrzenia!

Piotr Protasiewicz szczerze po porażce Betard Sparty Wrocław w Toruniu. W ostatniej chwili zmienił decyzję!

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław 48:42

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 48

  • 9. Jan Heleniak - NS (-,-,-,-)
  • 10. Robert Lambert - 12 (3,3,2,1,3)
  • 11. Norick Bloedorn - 4+1 (0,1,1*,1,1)
  • 12. Mikkel Michelsen - 10 (3,3,2,1,1)
  • 13. Emil Sajfutdinow - 14+1 (2*,3,3,3,3)
  • 14. Mikołaj Duchiński - 1 (1,0,0,0,0)
  • 15. Antoni Kawczyński - 7+1 (3,3,0,1*,0)
  • 16. Bartosz Derek - NS

Betard Sparta Wrocław - 42

  • 1. Artiom Łaguta - 12 (2,2,3,3,0,2)
  • 2. Maciej Janowski - 8+1 (0,1*,2,0,3,2)
  • 3. Daniel Bewley - ZZ
  • 4. Bartłomiej Kowalski - 3+3 (1*,1*,0,1*,0)
  • 5. Brady Kurtz - 12+1 (1,2,2,3,2*,2,0)
  • 6. Marcel Kowolik - 2 (0,2,0)
  • 7. Mikkel Andersen - 5+2 (2,1*,2*)
  • 8. Nikodem Mikołajczyk
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