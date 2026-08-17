Żużel. Menedżer Sparty Wrocław odsłonił kulisy meczu w Toruniu! W ostatniej chwili zmienił decyzję

Żużel. Piotr Protasiewicz po meczu PRES Toruń - Betard Sparta Wrocław

Po niedzielnych zawodach ekipa z Wrocławia miała mieszane uczucia. Z jednej strony udało się zainkasować punkt bonusowy, co przybliża Betard Spartę do wygrania fazy zasadniczej. Z drugiej jednak, podopieczni Piotra Protasiewicza nie wykorzystali braku Patryka Dudka i nie przerwali znakomitej passy PRES Toruń w meczach przed własną publicznością.

Przed wyścigami nominowanymi goście przegrywali 38:40. "PePe" musiał wybrać skład wyścigów nominowanych. Pewniakami byli Brady Kurtz, Artiom Łaguta i Maciej Janowski. Czwartym do brydża został Bartłomiej Kowalski, choć lepsze wrażenie sprawiał junior z Danii, Mikkel Andersen.

- Mikkel zasłużył na ten wyścig. Pierwsza decyzja zakładała start Mikkela. Z drugiej strony, bardzo mocno potrzebujemy w końcówce Bartka, zwłaszcza w meczach wyjazdowych. Nie będę owijał w bawełnę, gdybym mógł tę decyzję podjąć jeszcze raz, to podjąłbym inną - powiedział Protasiewicz w strefie wywiadów.

Menedżer Sparty Wrocław mówił również o końcówce fazy zasadniczej, powrocie Dana Bewleya do ścigania i trudnym, potencjalnym wyborze rywala na mecz półfinałowy. Jego wypowiedzi znajdziecie w materiale wideo. Zachęcamy do obejrzenia!

Piotr Protasiewicz szczerze po porażce Betard Sparty Wrocław w Toruniu. W ostatniej chwili zmienił decyzję!

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław 48:42

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 48

9. Jan Heleniak - NS (-,-,-,-)

10. Robert Lambert - 12 (3,3,2,1,3)

11. Norick Bloedorn - 4+1 (0,1,1*,1,1)

12. Mikkel Michelsen - 10 (3,3,2,1,1)

13. Emil Sajfutdinow - 14+1 (2*,3,3,3,3)

14. Mikołaj Duchiński - 1 (1,0,0,0,0)

15. Antoni Kawczyński - 7+1 (3,3,0,1*,0)

16. Bartosz Derek - NS

Betard Sparta Wrocław - 42