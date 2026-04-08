Od pewnego czasu turyści ponownie zakochują się w tym położonym w Sudetach Zachodnich kurorcie. Ogromny wpływ na ten stan rzeczy ma reaktywacja urokliwego połączenia kolejowego z Gryfowa Śląskiego, co pozwala dotrzeć w samo centrum Gór Izerskich w raptem pół godziny. Zaledwie czterotysięczny dolnośląski Świeradów-Zdrój znowu tętni energią, będąc magnesem na osoby szukające podratowania zdrowia oraz fanów spędzania czasu w ruchu.

Dom Zdrojowy w Świeradowie-Zdroju kryje unikalną halę spacerową

Wizytówką miasteczka bez wątpienia pozostaje zlokalizowana w Domu Zdrojowym, mierząca aż 80 metrów długości modrzewiowa hala spacerowa. Ta niezwykła przestrzeń ujmuje odwiedzających specyficzną atmosferą oraz historycznymi detalami.

- Zdobiona piękną roślinną polichromią i witrażami oraz herbem rodziny von Schaffgotsch nad sceną. Jest to obowiązkowy punkt do odwiedzenia podczas pobytu w Świeradowie-Zdroju - przekonuje Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa.

Przechadzając się w otoczeniu rzadkich gatunków roślin, przyjezdni mają szansę spróbować miejscowych dóbr naturalnych. Zaraz przy drzwiach wejściowych do obiektu można natknąć się na ujęcie szczawy radonowo-żelazistej, czyli doskonale znanej pitnej wody o właściwościach prozdrowotnych.

Sam budynek Domu Zdrojowego przeszedł przez wieki bardzo zawiłą drogę. Regionalne materiały historyczne jasno wskazują, że obecna konstrukcja została wzniesiona na ruinach całkowicie zniszczonego wcześniej obiektu. Jak czytamy na łamach serwisu swieradow.pl:

- Na miejscu Domu Zdrojowego już w w XVIII wieku stał Dom Źródlany, który spłonął w 1895 roku. Obecny obiekt został wybudowany z inicjatywy i dzięki funduszom Schaffgotschów pod koniec XIX wieku. Budynek zaprojektował znany architekt Grosser, a pracowało przy nim ponad sześciuset robotników. W pięknym, bogato zdobionym, luksusowym budynku, na parterze znajdowały się salony służące rozrywkom i odpoczynkowi, a na piętrach przygotowano siedemdziesiąt komfortowych pokoi gościnnych

Pech chciał, że w 1970 roku na terenie gmachu znów wybuchł pożar, który strawił fragmenty czwartej kondygnacji. Szczęśliwie strażakom udało się opanować żywioł i ocalić budowlę, a dzięki pracom renowacyjnym sfinalizowanym w 1975 roku, kuracjusze znowu mogą podziwiać jej wyjątkową architekturę.

Uzdrowisko Świeradów-Zdrój słynie z leczniczych wód

Medyczna renoma tego górskiego miasteczka ma swoje korzenie głęboko w przeszłości. Wiele stuleci temu medyk z Niemiec, Leonard Thunnesser, określał miejscowe zasoby mineralne mianem „świętego źródła”. Te unikalne, zdrowotne walory płynącej tu wody okazały się głównym motorem napędowym do rozbudowy całego ośrodka. Więcej szczegółów zdradza witryna internetowa Uzdrowiska Świeradów:

- Pierwsze udokumentowane wzmianki o osadzie pochodzą z początku XVI wieku. W 1572 roku w księgach śląskiego lekarza Leonarda Thunnessera znalazł się opis źródeł wód mineralnych. W 1739 roku specjalistyczna komisja hrabiego Schaffgotscha naukowo stwierdziła lecznicze działanie wód z okolicznych źródeł. Wkrótce powstał pierwszy dom zdrojowy

Obecnie kurort z powodzeniem wykorzystuje naturalne złoża radonu, borowiny, świerku oraz krystalicznych wód. Pacjenci zjeżdżający do sanatoriów mogą liczyć na profesjonalną pomoc przy schorzeniach reumatologicznych, chorobach krążenia, trudnościach z narządami ruchu, a także w przypadku dolegliwości o podłożu ginekologicznym.

Świeradów-Zdrój to także SkyWalk i trasy rowerowe

Dolnośląska miejscowość stanowi obecnie doskonałą bazę wypadową dla zwolenników rekreacji w plenerze. U podnóża Stogu Izerskiego funkcjonuje kompleks Ski & Sun, dysponujący wyciągiem gondolowym oraz stokiem o długości dwóch i pół kilometra. W cieplejszych miesiącach teren ten przejmują we władanie fani dwóch kółek, którzy korzystają z popularnych tras Single Track oraz uczestniczą w corocznym wydarzeniu Bike Maraton. Prawdziwe oblężenie przeżywa także konstrukcja SkyWalk, czyli zawieszona w chmurach ścieżka spacerowa licząca 850 metrów, z której można podziwiać imponującą panoramę.

Świeradów-Zdrój hitem na wiosnę

Turystyczny boom na izerskie miasteczko ma swoje odzwierciedlenie w rzetelnych statystykach przygotowanych przez badaczy rynku. Jak wynika z raportów opublikowanych przez ekspertów, ten kierunek plasuje się w ścisłej czołówce górskich kurortów, do których Polacy planują udać się na najbliższy urlop. Przedstawiciele serwisu Travelist.pl informują w swoim komunikacie:

- Analiza rezerwacji na okres od marca do końca maja pokazuje, które kierunki wybieramy najchętniej, ile jesteśmy w stanie wydać oraz jak bardzo liczy się dziś nie tylko miejsce, ale i odpowiedni moment wyjazdu. Między marcem a majem kierunki nadbałtyckie będą odpowiadać za ponad połowę (51 proc.) wszystkich rezerwacji dokonywanych na Travelist.pl. To wyraźna dominacja nad górami, które w tym sezonie wiosennym przyciągają około 30 proc. turystów. (...) W górach liderami pozostają Szklarska Poręba, Świeradów-Zdrój i Karpacz, natomiast największą dynamikę wzrostu notują Biały Dunajec, Białka Tatrzańska i Bielsko-Biała