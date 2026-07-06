Powódź, która na zawsze zmieniła Polskę. 29 lat temu żywioł uderzył z siłą, jakiej nikt się nie spodziewał

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-06 17:03

6 lipca 1997 roku rozpoczęła się katastrofa, którą do dziś nazywamy "powodzią tysiąclecia". Woda zalała ponad tysiąc miejscowości, pochłonęła dziesiątki ofiar i sparaliżowała południową oraz zachodnią część kraju. Dziś, w 29. rocznicę tamtych wydarzeń, Polska wraca pamięcią do dni, gdy żywioł pokazał swoją bezwzględną potęgę.

Jak zaczęła się katastrofa?

Na początku lipca 1997 roku nad Czechami i południową Polską zawisły ciężkie chmury. Przez kilka dni padało bez przerwy – świadkowie mówili, że „jakby ktoś wiadrami lał wodę z nieba”. Opady przekraczały miesięczne normy kilkukrotnie, a w górach spadła nawet dwumiesięczna suma deszczu. W ciągu kilku dni rzeki – przede wszystkim Odra, Nysa Kłodzka i ich dopływy – zaczęły gwałtownie występować z brzegów.

6 lipca pierwsze miejscowości zostały zalane. W kolejnych dniach fala powodziowa rosła, przesuwając się na północ i zachód. 12 lipca woda wdarła się do Wrocławia, zalewając jedną trzecią powierzchni miasta. Kulminacja przyszła później – gdy wydawało się, że najgorsze minęło, 18 lipca rozpoczęła się druga fala opadów, która dobiła zniszczone już regiony.

Miasta pod wodą

Najbardziej ucierpiały województwa dolnośląskie, opolskie i śląskie. Pod wodą znalazły się m.in. Wrocław, Opole, Racibórz, Kędzierzyn-Koźle i Nysa. W Raciborzu woda sięgała ponad dwóch metrów, a całe miasto zostało odcięte od świata. Mosty znikały pod wodą, kolej przestawała kursować, a mieszkańcy uciekali na dachy domów. W wielu miejscach poziom wody przekraczał historyczne rekordy o 2–4 metry.

Wrocław walczył o każdy wał i każdą ulicę. Woda wdzierała się do kolejnych dzielnic, niszcząc domy, szkoły, szpitale i zakłady pracy. Zalane zostały osiedla, drogi, linie energetyczne. W całym kraju ewakuowano ponad 162 tysiące osób.

Polecany artykuł:

Na budowie galerii handlowej zawalił się strop. Robotnicy zginęli pod zwałami b…

Bilans tragedii

Powódź tysiąclecia pochłonęła 114 ofiar w Europie, w tym 56 w Polsce. Zniszczenia oszacowano na około 3,5 miliarda dolarów. Pod wodą znalazło się 1362 miejscowości, a zalanych zostało prawie 700 tysięcy hektarów ziemi – około 2 proc. powierzchni kraju. To największa katastrofa naturalna w Polsce po II wojnie światowej.

Lekcja, która zmieniła Polskę

IMGW przypomina dziś, że tragedia z 1997 roku stała się impulsem do rozwoju monitoringu hydrologicznego, prognozowania i systemów ostrzegania. To właśnie po tej powodzi zaczęto budować nowoczesne centra zarządzania kryzysowego, rozbudowywać sieć radarów meteorologicznych i wprowadzać procedury, które dziś chronią miliony ludzi.

W rocznicowym wpisie Instytut oddaje hołd ofiarom, ratownikom i mieszkańcom, którzy z odwagą walczyli z żywiołem:

„Historia przypomina nam, jak wielką siłę ma natura oraz jak ważne są wiedza, przygotowanie i odpowiedzialność.”

Pamięć o bohaterach

W wielu miastach do dziś można zobaczyć tabliczki zaznaczające poziom wody z lipca 1997 roku. To symbol tamtych dramatycznych dni – i przypomnienie, że żywioł może uderzyć ponownie. Mieszkańcy, służby, strażacy, wojsko i wolontariusze zapisali się w historii jako ci, którzy nieśli pomoc mimo zagrożenia.

29 lat później – Polska pamięta

Powódź Tysiąclecia była dramatem, który połączył ludzi w walce o życie, domy i przyszłość. Dziś, 6 lipca 2026 roku, wspominamy nie tylko ogrom zniszczeń, ale też solidarność, odwagę i determinację, które pozwoliły przetrwać najgorsze.

Zalane domy podczas powodzi. Na miniaturze obok ratownicy na pontonie. O Powodzi Tysiąclecia przeczytasz na SE Wrocław.
Galeria zdjęć 33
Sonda
Czy pamiętasz powódź z 1997 roku?
Dolina Dolnej Odry
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NYSA KŁODZKA
POWÓDŹ
DOLNY ŚLĄSK
PODTOPIENIA
DESZCZ
WODA
ODRA
POWÓDŹ TYSIĄCLECIA