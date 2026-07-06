Powódź, która na zawsze zmieniła Polskę. 29 lat temu żywioł uderzył z siłą, jakiej nikt się nie spodziewał

Jak zaczęła się katastrofa?

Na początku lipca 1997 roku nad Czechami i południową Polską zawisły ciężkie chmury. Przez kilka dni padało bez przerwy – świadkowie mówili, że „jakby ktoś wiadrami lał wodę z nieba”. Opady przekraczały miesięczne normy kilkukrotnie, a w górach spadła nawet dwumiesięczna suma deszczu. W ciągu kilku dni rzeki – przede wszystkim Odra, Nysa Kłodzka i ich dopływy – zaczęły gwałtownie występować z brzegów.

6 lipca pierwsze miejscowości zostały zalane. W kolejnych dniach fala powodziowa rosła, przesuwając się na północ i zachód. 12 lipca woda wdarła się do Wrocławia, zalewając jedną trzecią powierzchni miasta. Kulminacja przyszła później – gdy wydawało się, że najgorsze minęło, 18 lipca rozpoczęła się druga fala opadów, która dobiła zniszczone już regiony.

Miasta pod wodą

Najbardziej ucierpiały województwa dolnośląskie, opolskie i śląskie. Pod wodą znalazły się m.in. Wrocław, Opole, Racibórz, Kędzierzyn-Koźle i Nysa. W Raciborzu woda sięgała ponad dwóch metrów, a całe miasto zostało odcięte od świata. Mosty znikały pod wodą, kolej przestawała kursować, a mieszkańcy uciekali na dachy domów. W wielu miejscach poziom wody przekraczał historyczne rekordy o 2–4 metry.

Wrocław walczył o każdy wał i każdą ulicę. Woda wdzierała się do kolejnych dzielnic, niszcząc domy, szkoły, szpitale i zakłady pracy. Zalane zostały osiedla, drogi, linie energetyczne. W całym kraju ewakuowano ponad 162 tysiące osób.

Bilans tragedii

Powódź tysiąclecia pochłonęła 114 ofiar w Europie, w tym 56 w Polsce. Zniszczenia oszacowano na około 3,5 miliarda dolarów. Pod wodą znalazło się 1362 miejscowości, a zalanych zostało prawie 700 tysięcy hektarów ziemi – około 2 proc. powierzchni kraju. To największa katastrofa naturalna w Polsce po II wojnie światowej.

Lekcja, która zmieniła Polskę

IMGW przypomina dziś, że tragedia z 1997 roku stała się impulsem do rozwoju monitoringu hydrologicznego, prognozowania i systemów ostrzegania. To właśnie po tej powodzi zaczęto budować nowoczesne centra zarządzania kryzysowego, rozbudowywać sieć radarów meteorologicznych i wprowadzać procedury, które dziś chronią miliony ludzi.

W rocznicowym wpisie Instytut oddaje hołd ofiarom, ratownikom i mieszkańcom, którzy z odwagą walczyli z żywiołem:

„Historia przypomina nam, jak wielką siłę ma natura oraz jak ważne są wiedza, przygotowanie i odpowiedzialność.”

Pamięć o bohaterach

W wielu miastach do dziś można zobaczyć tabliczki zaznaczające poziom wody z lipca 1997 roku. To symbol tamtych dramatycznych dni – i przypomnienie, że żywioł może uderzyć ponownie. Mieszkańcy, służby, strażacy, wojsko i wolontariusze zapisali się w historii jako ci, którzy nieśli pomoc mimo zagrożenia.

29 lat później – Polska pamięta

Powódź Tysiąclecia była dramatem, który połączył ludzi w walce o życie, domy i przyszłość. Dziś, 6 lipca 2026 roku, wspominamy nie tylko ogrom zniszczeń, ale też solidarność, odwagę i determinację, które pozwoliły przetrwać najgorsze.

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