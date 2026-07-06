We wtorek, 7 lipca, we Wrocławiu odbędzie się duża akcja służb. Podczas prac ziemnych przy ulicy Trzemeskiej natrafiono na niebezpieczne znalezisko - niewybuch pochodzący z okresu II wojny światowej. Aby patrol saperski mógł bezpiecznie podjąć i wywieźć bombę, konieczna jest prewencyjna ewakuacja mieszkańców z pobliskiego terenu. Jak informuje Agata Dzikowska, dyrektorka Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, ewakuacja jest standardową procedurą mającą na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa.

Ewakuacja we Wrocławiu - które ulice? [LISTA]

Działania służb obejmą obszar zamieszkiwany przez około 3000 osób. Mieszkańcy zostali już wcześniej poinformowani o konieczności opuszczenia swoich domów. Strefa bezpieczeństwa została wyznaczona w promieniu około 300 metrów od miejsca znalezienia niewybuchu. Teren musi być całkowicie opuszczony najpóźniej do godz. 8:30 we wtorek.

Ewakuacja obejmie rejon ulic:

Legnickiej,

Braniborskiej,

Młodych Techników,

Inowrocławskiej,

Kruszwickiej,

Szczepińskiej,

Dobrej,

Marchijskiej,

Ziemowita,

Trzemeskiej.

Służby apelują o spokój

Przedstawiciele miasta podkreślają, że wszystkie działania są prowadzone z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców. Kluczowe jest stosowanie się do poleceń służb, które będą obecne na miejscu.

- Podjęcie niewybuchu przez patrol saperski wymaga wyznaczenia strefy ewakuacji i czasowego opuszczenia tego obszaru przez mieszkańców. To standardowa procedura stosowana w tego typu działaniach, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa. Prosimy o stosowanie się do poleceń służb oraz śledzenie oficjalnych komunikatów

- przekazuje Bartłomiej Bajak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Najważniejsze informacje dla mieszkańców objętych ewakuacją:

ewakuacja jest obowiązkowa,

należy zabrać ze sobą dokument tożsamości, telefon i niezbędne leki,

przed wyjściem trzeba zamknąć okna i drzwi w mieszkaniu.

Gdzie się udać? Zapewniono transport i miejsce zbiórki

Dla osób, które muszą opuścić swoje domy, przygotowano specjalne miejsce zbiórki. Jest to Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Zachodniej 2. Dla osób, które potrzebują transportu, miasto zapewniło specjalne autobusy MPK. Będą one odjeżdżać z przystanku Legnicka / Młodych Techników i kursować bezpośrednio do miejsca ewakuacji.

Na terenie objętym ewakuacją działają dwa przedszkola. Dzieci z Przedszkola nr 99 zostaną przeniesione do innej placówki, o czym rodzice zostali poinformowani. Z kolei Przedszkole nr 41 ma obecnie przerwę wakacyjną.

Utrudnienia w ruchu we Wrocławiu 7 lipca

Mieszkańcy Wrocławia, a zwłaszcza kierowcy, muszą przygotować się na poranne utrudnienia. W rejonie akcji saperskiej wystąpią czasowe zamknięcia ulic. Problemy z przejazdem mogą dotyczyć w szczególności ulic: Legnickiej, Braniborskiej, Młodych Techników, Inowrocławskiej, Kruszwickiej, Szczepińskiej, Dobrej, Marchijskiej, Ziemowita oraz Trzemeskiej. Ruchem na bieżąco będzie kierować Policja. Po zakończeniu akcji saperskiej ruch zostanie niezwłocznie przywrócony.

Potrzebujesz pomocy? Ważny numer

W razie pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, mieszkańcy mogą kontaktować się z Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem telefonu: 71 770 22 22.