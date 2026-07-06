W uzdrowisku pojawiły się nowoczesne liczniki

Jeden z popularnych czeskich kurortów, Karlowe Wary, rozpoczął innowacyjny projekt. W lasach otaczających miasto pojawiły się specjalne urządzenia, których zadaniem jest monitorowanie ruchu turystycznego. Nowoczesne liczniki zainstalowano w pięciu najbardziej uczęszczanych przez odwiedzających miejscach. Są to okolice wieży widokowej Diana, wieży widokowej Goethego, altany Camera Obscura, zagrody dla zwierząt Svatý Linhart oraz punktu widokowego Jelení skok. Celem jest zebranie danych, które pomogą lepiej zarządzać ruchem turystycznym i skuteczniej chronić cenną przyrodę.

Jak działa monitoring i czy zagraża prywatności?

Wiele osób może zastanawiać się, czy nowe urządzenia nie naruszają ich prywatności. Władze uzdrowiska uspokajają.

- W pięciu wybranych punktach na terenie lasów uzdrowiskowych w Karlowych Warach zainstalowano urządzenia monitorujące ruch odwiedzających. Pozwolą one lepiej zrozumieć sposób przemieszczania się ludzi po lesie - w tym liczbę osób i wybierane trasy - oraz to, jak zmieniają się wzorce odwiedzin w zależności od takich czynników, jak pora dnia, pora roku czy warunki pogodowe

- czytamy na stronie Lasów i Parków Uzdrowiskowych Karlowe Wary.

Technologia jest zaawansowana, ale nieinwazyjna. Urządzenia potrafią odróżnić pieszych od rowerzystów i określić kierunek ich poruszania się. Piesi są wykrywani przez czujniki termiczne, a rowerzyści przez pętle indukcyjne w podłożu.

- Liczniki nie rejestrują obrazu ani dźwięku, nie wykonują zdjęć, nie filmują ani nie gromadzą danych osobowych; służą wyłącznie do zbierania informacji o ruchu odwiedzających

- czytamy na stronie Lasów i Parków Uzdrowiskowych Karlove Wary.

Po co to wszystko? Lepsze planowanie i ochrona przyrody

Głównym celem projektu jest zrozumienie, w jaki sposób turyści korzystają z leśnych terenów rekreacyjnych. Zebrane dane pozwolą na bardziej świadome planowanie prac konserwacyjnych i ocenę obciążenia poszczególnych szlaków.

- Gromadzone przez nas dane pozwolą lepiej zrozumieć, w jaki sposób ludzie korzystają z lasów uzdrowiskowych. Informacje te umożliwią nam bardziej przemyślane planowanie prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych, a także lepszą ocenę natężenia ruchu w poszczególnych miejscach przy planowaniu przyszłej infrastruktury

- mówi Stanislav Dvořák, dyrektor organizacji Spa Forests and Parks Karlovy Vary, cytowany przez llpkv.cz

To część większego, międzynarodowego projektu

Instalacja liczników to element szerszej inicjatywy o nazwie „Green Balance: Zrównoważona turystyka w lasach podmiejskich”. Projekt realizowany jest we współpracy z Czeskim Uniwersytetem Przyrodniczym w Pradze oraz partnerami ze Szwajcarii. Jego głównym celem jest promowanie turystyki, która nie szkodzi środowisku.

- Automatyczne liczniki pozwolą nam gromadzić długoterminowe i porównywalne dane na temat liczby odwiedzających - informacje kluczowe dla odpowiedzialnego zarządzania terenami leśnymi wykorzystywanymi do celów rekreacyjnych. We współpracy z organizacją zarządzającą lasami i parkami uzdrowiskowymi chcemy lepiej zrozumieć, jak pogodzić wykorzystanie rekreacyjne z ochroną walorów przyrodniczych tego obszaru

- wyjaśniają Petra Palátová i Roman Dudík z CZU.

Projekt potrwa do jesieni 2028 roku. Jeśli projekt przyniesie oczekiwane rezultaty, podobne rozwiązania mogą w przyszłości zainteresować również inne miejscowości turystyczne.