Chełmsko Śląskie. Perła Dolnego Śląska i nagradzana osada

Chełmsko Śląskie, zlokalizowane w powiecie kamiennogórskim, to historyczna osada sudeckich rzemieślników, która w 2016 roku triumfowała w prestiżowym plebiscycie na Piękną Wieś Dolnośląską. Ta urokliwa miejscowość, zainicjowana w przeszłości przez czeskich osadników jako Mons Bellus, czyli Piękna Góra, może pochwalić się niesamowitym reliktem dawnych czasów, ściągającym wycieczkowiczów z rozmaitych zakątków Polski. Chodzi o sławne Domy Tkaczy, powszechnie określane mianem "Dwunastu Apostołów".

Historia zespołu Domów Tkaczy w Chełmsku Śląskim

Ten niezwykły zespół architektoniczny został wybudowany w 1707 roku wzdłuż obecnej ulicy Sudeckiej. Został on stworzony z woli cystersów rezydujących w pobliskim Krzeszowie, którzy zaprosili do osady wykwalifikowanych rzemieślników z terytorium Czech. Te drewniane, parterowe chaty o konstrukcji zrębowej i ryglowej, zwieńczone typowymi dachami z gontu, zostały usytuowane w jednym rzędzie, tworząc rodzaj specjalnego osiedla dla pracowników. Mistrzostwo i renoma miejscowych tkaczy były na tyle imponujące, że ówczesny władca, cesarz Rudolf II, obdarzył Chełmsko Śląskie licznymi przywilejami, w tym prawem do organizowania lokalnych targów i jarmarków.

Zagadka 12 Apostołów. Gdzie podział się Judasz?

Specyficzne określenie tego osiedla jest bezpośrednio związane z początkową liczbą postawionych budynków. Eksperci badający historię tego dolnośląskiego regionu zwracają jednak uwagę na fakt, że jeden z tych niezwykłych obiektów nie przetrwał próby czasu.

- Odwiedzając Chełmsko Śląskie można odnieść wrażenie, że czas się tam zatrzymał. Wśród licznych zabytków architektury życie toczy się swoim niespiesznym rytmem. Jednym z największych atutów turystycznych miejscowości są XVIII-wieczne drewniane Domy Tkaczy tzw.: Dwunastu Apostołów – jedyna taka atrakcja w Europie. Domów Apostołów było dwanaście, jednak do dzisiejszych czasów ocalało jedenaście, gdyż jeden budynek – zwany Judaszem – spłonął

- zaznaczył Maciej Cierniak na portalu gorytajemnic.pl. W czasach współczesnych odwiedzający mają okazję oglądać jedynie jedenaście z dwunastu pierwotnie wybudowanych domostw, które nieodmiennie wywołują ogromny podziw wśród zwiedzających.

Atrakcje turystyczne w Domach Tkaczy na Dolnym Śląsku

Mimo że od okresu ich największej prosperity minęły stulecia, te drewniane chaty nadal funkcjonują i służą celom mieszkaniowym. Zdecydowana większość z nich jest wciąż użytkowana przez stałych mieszkańców, jednak jeden z budynków został specjalnie przygotowany i udostępniony dla przyjezdnych, aby umożliwić im bezpośrednie doświadczenie historycznej atmosfery.

- Obecnie w domkach mieszkają ludzie. W jednym z nich (domek nr 15) znajduje się punkt informacji turystycznej oraz małe muzeum (warsztat tkacki), w którym można poznać historię tkaczy oraz zobaczyć narzędzia ich pracy. To też okazja, by zobaczyć, jak taki dom wyglądał w środku

- czytamy na stronie szlakamiprzezswiat.pl. Wewnątrz Izby Tkackiej turyści mają szansę zapoznać się z autentycznymi krosnami oraz kołowrotkami, a ponadto obejrzeć inne akcesoria, stanowiące podstawowe wyposażenie w warsztatach historycznych rzemieślników. Stanowi to doskonałą sposobność do swego rodzaju podróży w czasie i lepszego uświadomienia sobie, jak ogromne znaczenie dla tej okolicy miało rzemiosło tkackie.