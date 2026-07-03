Unikatowe domy w Polsce przyciągają turystów. To jedyne takie miejsce w Europie

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-03 14:39

Chełmsko Śląskie na Dolnym Śląsku to miejscowość, która od lat fascynuje entuzjastów historii oraz dawnej architektury. Znajduje się tam kompleks słynnych Domów Tkaczy, zwanych również "12 Apostołami". Chociaż na początku wzniesiono dwanaście takich budowli, obecnie można podziwiać jedenaście z nich, a obiekty te stanowią jedne z najbardziej unikalnych zabytków architektury drewnianej na naszym kontynencie.

Zabytkowe drewniane Domy Tkaczy w Chełmsku Śląskim przy ulicy Sudeckiej. O tej osadzie przeczytasz na SE Wrocław.
Autor: Barbara Maliszewska - CC PL, bez zmian/ CC BY-SA 3.0 Domy Tkaczy

Chełmsko Śląskie. Perła Dolnego Śląska i nagradzana osada

Chełmsko Śląskie, zlokalizowane w powiecie kamiennogórskim, to historyczna osada sudeckich rzemieślników, która w 2016 roku triumfowała w prestiżowym plebiscycie na Piękną Wieś Dolnośląską. Ta urokliwa miejscowość, zainicjowana w przeszłości przez czeskich osadników jako Mons Bellus, czyli Piękna Góra, może pochwalić się niesamowitym reliktem dawnych czasów, ściągającym wycieczkowiczów z rozmaitych zakątków Polski. Chodzi o sławne Domy Tkaczy, powszechnie określane mianem "Dwunastu Apostołów".

Historia zespołu Domów Tkaczy w Chełmsku Śląskim

Ten niezwykły zespół architektoniczny został wybudowany w 1707 roku wzdłuż obecnej ulicy Sudeckiej. Został on stworzony z woli cystersów rezydujących w pobliskim Krzeszowie, którzy zaprosili do osady wykwalifikowanych rzemieślników z terytorium Czech. Te drewniane, parterowe chaty o konstrukcji zrębowej i ryglowej, zwieńczone typowymi dachami z gontu, zostały usytuowane w jednym rzędzie, tworząc rodzaj specjalnego osiedla dla pracowników. Mistrzostwo i renoma miejscowych tkaczy były na tyle imponujące, że ówczesny władca, cesarz Rudolf II, obdarzył Chełmsko Śląskie licznymi przywilejami, w tym prawem do organizowania lokalnych targów i jarmarków.

Zagadka 12 Apostołów. Gdzie podział się Judasz?

Specyficzne określenie tego osiedla jest bezpośrednio związane z początkową liczbą postawionych budynków. Eksperci badający historię tego dolnośląskiego regionu zwracają jednak uwagę na fakt, że jeden z tych niezwykłych obiektów nie przetrwał próby czasu.

- Odwiedzając Chełmsko Śląskie można odnieść wrażenie, że czas się tam zatrzymał. Wśród licznych zabytków architektury życie toczy się swoim niespiesznym rytmem. Jednym z największych atutów turystycznych miejscowości są XVIII-wieczne drewniane Domy Tkaczy tzw.: Dwunastu Apostołów – jedyna taka atrakcja w Europie. Domów Apostołów było dwanaście, jednak do dzisiejszych czasów ocalało jedenaście, gdyż jeden budynek – zwany Judaszem – spłonął

- zaznaczył Maciej Cierniak na portalu gorytajemnic.pl. W czasach współczesnych odwiedzający mają okazję oglądać jedynie jedenaście z dwunastu pierwotnie wybudowanych domostw, które nieodmiennie wywołują ogromny podziw wśród zwiedzających.

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Atrakcje turystyczne w Domach Tkaczy na Dolnym Śląsku

Mimo że od okresu ich największej prosperity minęły stulecia, te drewniane chaty nadal funkcjonują i służą celom mieszkaniowym. Zdecydowana większość z nich jest wciąż użytkowana przez stałych mieszkańców, jednak jeden z budynków został specjalnie przygotowany i udostępniony dla przyjezdnych, aby umożliwić im bezpośrednie doświadczenie historycznej atmosfery.

- Obecnie w domkach mieszkają ludzie. W jednym z nich (domek nr 15) znajduje się punkt informacji turystycznej oraz małe muzeum (warsztat tkacki), w którym można poznać historię tkaczy oraz zobaczyć narzędzia ich pracy. To też okazja, by zobaczyć, jak taki dom wyglądał w środku

- czytamy na stronie szlakamiprzezswiat.pl. Wewnątrz Izby Tkackiej turyści mają szansę zapoznać się z autentycznymi krosnami oraz kołowrotkami, a ponadto obejrzeć inne akcesoria, stanowiące podstawowe wyposażenie w warsztatach historycznych rzemieślników. Stanowi to doskonałą sposobność do swego rodzaju podróży w czasie i lepszego uświadomienia sobie, jak ogromne znaczenie dla tej okolicy miało rzemiosło tkackie.

Domy Tkaczy w Chełmsku Śląskim: Dolnośląska perełka architektury
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