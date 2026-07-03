Kanadyjka podróżuje po Polsce i jest w szoku. "To miasto ma niedoceniany klimat"

Sarah ma korzenie zarówno polskie, jak i kanadyjskie. Postanowiła zrealizować niecodzienny projekt - odwiedza wszystkie polskie miasta, by bliżej poznać ojczyznę swojej matki. Relacje ze swoich podróży publikuje na TikToku. Niedawno odwiedziła Wałbrzych i, jak przyznaje, miasto wywarło na niej ogromne, bardzo pozytywne wrażenie, którego zupełnie się nie spodziewała.

Sarah z Kanady zachwycona Wałbrzychem

Kobieta przyznaje otwarcie, że początkowo była dość sceptycznie nastawiona do tej wizyty. Jak sama twierdzi, nie miała wielkich oczekiwań wobec tego dolnośląskiego miasta.

- Przyjechałam do Wałbrzycha, szczerze mówiąc, nie spodziewając się zbyt wiele

- powiedziała na swoim nagraniu. Szybko jednak zmieniła zdanie, gdy tylko zaczęła eksplorować okolicę.

- Ale w chwili, gdy przyjechałam, wszystko wydało się takie spokojne

- dodała. Kanadyjka od razu zwróciła uwagę na urokliwe miejsca oraz to, jak bardzo czyste są ulice Wałbrzycha.

- Przechodziłam obok naprawdę fajnego sklepu ze starociami. Znalazłam wyjątkowy targ pod dachem i ciągle zwracałam uwagę na to, jak niesamowicie czyste były ulice

- podkreśliła turystka.

Kanadyjska tiktokerka poleca kawę w Wałbrzychu

Podczas przechadzki po ulicach Wałbrzycha tiktokerka pozwoliła sobie na spontaniczność. To właśnie te przypadkowe odkrycia sprawiły, że miasto zyskało w jej oczach jeszcze więcej.

- Zaczęłam zwiedzać i jakimś trafem ciągle przypadkiem trafiałam na piękne miejsca

- zaznaczyła Sarah z uśmiechem na twarzy. Uwagę podróżniczki przykuły m.in. wieże kościoła, do którego postanowiła zajrzeć. „Więc weszłam do tego pięknego kościoła katolickiego, a atmosfera była naprawdę spokojna” – opisywała. Po wizycie w świątyni przyszedł czas na odpoczynek. Kanadyjka odwiedziła lokalną kawiarnię, gdzie zamówiła włoskie affogato. Zachwycił ją nie tylko smak deseru, ale też bardzo przystępna cena.

- Kawa kosztowała tylko 16 złotych. I była naprawdę dobra

– stwierdziła.

Niezapomniane chwile na wieży widokowej w Wałbrzychu

Każda kolejna chwila spędzona w Wałbrzychu potęgowała u Sarah zachwyt. Kobieta spacerowała urokliwymi alejkami w parkach i podziwiała kolorowe budynki.

- Spacerowałam przez parki i kolorowe ulice, a każdy kolejny zakątek wydawał się piękniejszy od poprzedniego

- dzieliła się swoimi wrażeniami. To wtedy stwierdziła z pełnym przekonaniem: „Przysięgam, to miasto ma tak niedoceniany klimat”. Zwieńczeniem udanego dnia było wejście na jedną z okolicznych wież widokowych.

- Szczerze mówiąc, początkowo myślałem, że to ogromna wieża telekomunikacyjna, ale widok ze szczytu był absolutnie niesamowity. To naprawdę pokazuje, jak piękny jest Wałbrzych

- podsumowała. Chwile odpoczynku na górze z kubkiem gorącego napoju okazały się dla niej bezcenne. „Potem siedziałem w górach, pijąc w słońcu herbatę z cytryną i słuchając śpiewu ptaków. I szczerze mówiąc, czułam, że to jedna z tych chwil, których się nie zapomina” – dodała podróżniczka.

Co oprócz Zamku Książ? Atrakcje turystyczne Wałbrzycha

Historia kanadyjskiej tiktokerki pokazuje, że warto czasem zejść z utartych turystycznych szlaków. Kobieta sama przyznała, że jej początkowe podejście do miasta było błędem. „Zdecydowanie zbyt szybko oceniłam to miasto” – stwierdziła refleksyjnie, pytając jednocześnie: „Nie wiem, dlaczego więcej osób nie mówi o Wałbrzychu”. Relacja z podróży Sarah to świetna inspiracja, by zaplanować wycieczkę w te strony. Oprócz miejsc odwiedzonych przez Kanadyjkę, region ten ma do zaoferowania znacznie więcej. Będąc w Wałbrzychu i okolicach warto zobaczyć m.in.: