Meleks Straży Miejskiej we Wrocławiu

Nowy pojazd Straży Miejskiej we Wrocławiu patroluje ulice Starego Miasta od 1 lipca, po wcześniejszych jazdach próbnych. Jak jest odbierany przez mieszkańców i turystów? Okazuje się, że wzbudza bardzo pozytywne emocje.

- Meleks porusza się w zasadzie bezszelestnie i łatwo nim zaparkować, bo jest mały i tak zwrotny, że da się nim zawrócić niemal w miejscu. Okazuje się, że ludzie dobrze na niego reagują: uśmiechają się, machają do nas. Można powiedzieć, że nasz pojazd rozładowuje atmosferę, gdy konieczny jest mandat

- mówi miejskiemu portalowi wroclaw.pl aplikant Straży Miejskiej Piotr Gieroń.

Piotr Szereda ze Straży Miejskiej we Wrocławiu zdradził nam szczegóły techniczne nowego nabytku. Pojazdy są nie tylko ekologiczne, ale także idealnie dopasowane do specyfiki centrum miasta.

Prędkość maksymalna: do 43 km/h.

Zasięg: do 120 km na jednym, pełnym ładowaniu (w zależności od warunków).

Ładowanie: około 8 godzin do pełnego naładowania (zaleca się doładowywanie przy stanie baterii 50-80%).

Uprawnienia: Pojazd posiada pełną homologację, dlatego do jego prowadzenia wymagane jest prawo jazdy kategorii B.

W planach jest wyposażenie pojazdu w apteczkę i defibrylator. Co więcej, to dopiero początek. Pod koniec września lub na początku października planowany jest zakup trzech kolejnych meleksów.

Czym zajmie się patrol w Meleksie? Trasy i zadania

Pojazdy mają patrolować ścisłe centrum Wrocławia, gdzie tradycyjny radiowóz ma utrudniony dostęp.

Trasy patroli:

Obecnie: Rynek, pl. Solny, ul. Kiełbaśnicza, św. Mikołaja, Pl. Nowy Targ, ul. Szewska.

Po zakupie kolejnych pojazdów: dzielnica czterech świątyń, Bulwar Tadka Jasińskiego, Promenada Staromiejska, pl. Wolności, Bastion Sakwowy, Park Słowackiego, Bulwar X. Dunikowskiego.

Główne zadania patroli w meleksach to:

Natychmiastowa reakcja na zdarzenia: udzielanie pierwszej pomocy, wzywanie pogotowia, interwencje wobec osób spożywających alkohol w miejscach niedozwolonych czy zakłócających porządek.

Zakładanie blokad na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów.

Udzielanie informacji i pomocy turystom.

Działania patrolowe w nocy na Rynku i w okolicach w celu reagowania na zakłócenia ciszy nocnej.

Szybkie reagowanie na zgłoszenia od operatorów monitoringu miejskiego.

Zwiększanie poczucia bezpieczeństwa przez samą obecność i bezpośredni kontakt z mieszkańcami.

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