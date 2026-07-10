Czołowe zdarzenie dwóch busów. Nie żyje jeden z kierowców, trzy osoby w szpitalu

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Niestety zmarł z jeden z kierowców poszkodowanych w wypadku. St. asp. Daria Szydłowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy przekazała, że dodatkowo trzy ranne osoby trafiły do szpitala. Hospitalizacji nie wymagały trzy pozostałe poszkodowane osoby. Na miejscu wciąż pracują służby, utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin.

Czołowe zderzenie dwóch busów. Lądował śmigłowiec LPR

Z informacji przekazanych nam przez Darię Szydłowską, oficer prasową trzebnickiej komendy, wynika że do zdarzenia doszło w piątek, 10 lipca, przed godz. 7.00 w miejscowości Ujeździec Mały. Dwa busy zderzyły się czołowo, a na miejsce wysłano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na miejscu pracują mundurowi. Na ten moment nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.

Radio Eska dowiedziało się, że jedna osoba została ciężko ranna. Dwie inne mają być lżej poszkodowane.

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