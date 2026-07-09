Uważaj na taki telefon! 30-latka z Dolnego Śląska w chwilę straciła 18 tysięcy złotych

Fałszywy konsultant przekonał ją do zaciągnięcia pożyczki

Do ząbkowickiej policji zgłosiła się 30-letnia mieszkanka powiatu, która padła ofiarą oszustwa metodą „na pracownika banku”. Kobieta odebrała telefon z nieznanego numeru. Mężczyzna podający się za konsultanta poinformował ją, że ktoś zaciągnął na jej dane pożyczkę. Gdy zaprzeczyła, że składała wniosek kredytowy, rozmówca zapewnił, że pomoże zabezpieczyć jej pieniądze i zablokować działania rzekomych oszustów. W ten sposób rozpoczęła się starannie przygotowana manipulacja.

- Fałszywy konsultant przekonywał, że jedynym sposobem na ochronę pieniędzy jest zaciągnięcie kolejnej pożyczki i wpłacenie uzyskanych środków na specjalne „konto techniczne”, które miało być bezpiecznym miejscem do czasu zakończenia rzekomej procedury zabezpieczenia środków – informują policjanci z KWP we Wrocławiu.

Nie tylko seniorzy padają ofiarą oszustów. Policja apeluje o ostrożność

Ta sprawa pokazuje, że ofiarami oszustów są nie tylko seniorzy.

- Coraz częściej pokrzywdzonymi są osoby młode, aktywne zawodowo, korzystające z nowoczesnych technologii i bankowości elektronicznej. Decydującym czynnikiem nie jest wiek, lecz skuteczność manipulacji. Oszuści doskonale wiedzą, jak wywołać strach, presję i poczucie odpowiedzialności za własne pieniądze. W takich emocjach łatwo podjąć decyzję, której w spokojnych warunkach nikt by nie podjął – dodają mundurowi.

Policjanci przypominają, że okres wakacyjny sprzyja aktywności cyberprzestępców. W tym czasie częściej rezerwujemy noclegi, kupujemy przez internet i korzystamy z płatności elektronicznych. Oszuści wykorzystują nasz pośpiech i nieuwagę.