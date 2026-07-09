Uważaj na taki telefon! 30-latka z Dolnego Śląska w chwilę straciła 18 tysięcy złotych

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-07-09 19:43

Chciała zabezpieczyć swoje pieniądze, a straciła blisko 18 tysięcy złotych. 30-letnia mieszkanka powiatu ząbkowickiego uwierzyła mężczyźnie podającemu się za pracownika banku, który przekonał ją, że ktoś zaciągnął na jej dane pożyczkę. Choć nie podała danych do bankowości elektronicznej ani nie zainstalowała żadnej aplikacji, padła ofiarą starannie przygotowanej manipulacji. Policja przypomina, że oszuści coraz częściej wykorzystują presję i strach, a ich ofiarami są nie tylko seniorzy.

Bok radiowozu z napisem Policja. O oszustwie na pracownika banku na Dolnym Śląsku przeczytasz na SE Wrocław.
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe ZDJĘCIE POGLĄDOWE

Fałszywy konsultant przekonał ją do zaciągnięcia pożyczki

Do ząbkowickiej policji zgłosiła się 30-letnia mieszkanka powiatu, która padła ofiarą oszustwa metodą „na pracownika banku”. Kobieta odebrała telefon z nieznanego numeru. Mężczyzna podający się za konsultanta poinformował ją, że ktoś zaciągnął na jej dane pożyczkę. Gdy zaprzeczyła, że składała wniosek kredytowy, rozmówca zapewnił, że pomoże zabezpieczyć jej pieniądze i zablokować działania rzekomych oszustów. W ten sposób rozpoczęła się starannie przygotowana manipulacja.

- Fałszywy konsultant przekonywał, że jedynym sposobem na ochronę pieniędzy jest zaciągnięcie kolejnej pożyczki i wpłacenie uzyskanych środków na specjalne „konto techniczne”, które miało być bezpiecznym miejscem do czasu zakończenia rzekomej procedury zabezpieczenia środków – informują policjanci z KWP we Wrocławiu.

Nie tylko seniorzy padają ofiarą oszustów. Policja apeluje o ostrożność

Ta sprawa pokazuje, że ofiarami oszustów są nie tylko seniorzy.

- Coraz częściej pokrzywdzonymi są osoby młode, aktywne zawodowo, korzystające z nowoczesnych technologii i bankowości elektronicznej. Decydującym czynnikiem nie jest wiek, lecz skuteczność manipulacji. Oszuści doskonale wiedzą, jak wywołać strach, presję i poczucie odpowiedzialności za własne pieniądze. W takich emocjach łatwo podjąć decyzję, której w spokojnych warunkach nikt by nie podjął – dodają mundurowi.

Policjanci przypominają, że okres wakacyjny sprzyja aktywności cyberprzestępców. W tym czasie częściej rezerwujemy noclegi, kupujemy przez internet i korzystamy z płatności elektronicznych. Oszuści wykorzystują nasz pośpiech i nieuwagę.

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