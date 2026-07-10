Morderstwo w Jeleniej Górze. Rozwiązała przerażający quiz dzień przed atakiem na 11-letnią Danusię

Do dramatu doszło 15 grudnia 2025 roku w okolicach Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze. To właśnie tam 11-letnia Danusia otrzymała śmiertelne ciosy zadane nożem. Główną podejrzaną w tej wstrząsającej sprawie pozostaje zaledwie 12-letnia dziewczynka, uczęszczająca do tej samej placówki oświatowej. Obie uczennice kojarzyły się jedynie z widzenia i nie utrzymywały ze sobą bliskich relacji.

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Nowe fakty w sprawie 12-latki z Jeleniej Góry

Na światło dzienne wyszły kolejne szczegóły dzięki reportażowi opublikowanemu przez Katarzynę Włodkowską z „Dużego Formatu”. Dziennikarka donosi, że na 24 godziny przed tragicznymi wydarzeniami, nastolatka rozwiązywała test w internecie zatytułowany: „Czy jesteś mordercą?”. Chociaż to zdarzenie samo w sobie nie daje jasnej odpowiedzi na motywy zbrodni, to zestawione z innymi, wcześniejszymi sygnałami, rzuca nowe, niezwykle mroczne światło na postawę nastolatki.

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Z tekstu wyłania się obraz, w którym niepokojące sygnały pojawiały się już na długo przed tragedią. W trakcie szkolnych dyskusji dotyczących samobójstw, 12-latka miała z uśmiechem kwitować temat, stwierdzając, że to „naturalna kolej rzeczy”. Ponadto, dopytywana przez wychowawczynię o swoje największe pragnienia, rzekomo odparła, iż „najbardziej chciałaby kogoś zabić”.

Lista alarmujących zachowań była jednak znacznie dłuższa. W październikowej ankiecie dotyczącej samooceny,uczennica przyznała się do kradzieży, konfliktów z prawem, a także do spożywania alkoholu, palenia papierosów i używania substancji uzależniających. Podkreśliła również, że jej działania stwarzają „realne zagrożenie dla bezpieczeństwa” swojego oraz otoczenia. „Duży Format” informuje, że na te ewidentne znaki ostrzegawcze, jak również na wcześniejsze wypowiedzi podopiecznej, nie zareagowała nauczycielka pełniąca funkcję pedagoga szkolnego oraz specjalnego. Kobieta przebywa aktualnie na zwolnieniu, a względem jej osoby toczy się postępowanie o charakterze dyscyplinarnym.

Mroczne wpisy i poszukiwania w sieci

Zatrważające treści gościły także na profilach w mediach społecznościowych, które należały do 12-latki. Z informacji przekazanych przez „Duży Format” wynika, że nastolatka zamieszczała materiały o tematyce militarnej, dotyczące technik posługiwania się nożem, w tym drastyczne zdjęcie poćwiartowanej świni, a także mem opatrzony hasłem: „Wiesz, co się liczy? Przecięcie tętnicy”. Istnieją również doniesienia, jakoby przeszukiwała darknet, próbując zdobyć wiedzę na temat ostrzenia noży oraz sposobów pozbawienia człowieka życia.

Te ustalenia pokrywają się w dużej mierze z wcześniejszymi relacjami. Rówieśnicy wspominali, że dziewczynka pasjonowała się militariami i nosiła przy sobie nóż typu finka. Jak zrelacjonował jeden z uczniów, nastolatka chwaliła się swoim zajęciem.

Słyszałem jak mówiła, że często ją ostrzy

Feralny dzień. Atak na 11-letnią Danusię w Jeleniej Górze

Zgodnie z informacjami zawartymi w reportażu, w dniu morderstwa 12-latka rzuciła w stronę koleżanki, że „musi się policzyć z jedną piątoklasistką”. Niedługo potem, na ścieżce nieopodal szkoły zaatakowała 11-letnią Danusię.

Wydarzenia badane są przez sąd rodzinny, zważywszy na to, że sprawczyni nie ukończyła 13. roku życia. Procedura dotyczy więc przejawów demoralizacji. Nastolatka jest odizolowana w ośrodku leczniczym o najwyższym stopniu zabezpieczenia przewidzianym dla nieletnich. Z publikacji Katarzyny Włodkowskiej wynika, że jej udział w terapii jest wybiórczy. Młoda pacjentka miała oznajmić: „Będę się kontrolować, bo chcę szybko wyjść”. Czynności w tej szokującej sprawie wciąż trwają.