Legnica. 2,5-miesięczny pod wpływem narkotyków. Jest wyrok dla rodziców

1,5 roku w więzieniu spędzi ojciec, a 10 miesięcy - matka dziecka, które znajdowało się pod wpływem narkotyków. Do zdarzenia doszło 4 sierpnia 2023 r., gdy do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy trafił 2,5-miesięczny chłopiec. O wszystkim powiadomił policję lekarz placówki.

- Dziecko trafiło na oddział intensywnej terapii. Stwierdzono u niego objawy neurologiczne w postaci bardzo dużego niepokoju, bardzo szybkiej czynności serca z zaburzeniami orientacji. Dziecko wymagało wielokrotnego podawania leków uspokajających w dużych dawkach. Z powodu braku odruchu ssania musiało być nawadniane dożylnie. Po tych procedurach stan zdrowia małoletniego pokrzywdzonego poprawił się - informuje Prokuratura Okręgowa w Legnicy.

W związku z powyższym zdarzeniem mundurowi zatrzymali 27-letnią Katarzynę K. i 32-letniego Doriana G. Po przesłuchaniu obydwojga okazało się, że pod nieobecność matki mężczyzna przyjmował dawkę:

metamfetaminy;

marihuany;

amfetaminy;

ale zanieczyścił mleko dla synka środkami odurzającymi. Gdy dziecko zaczęło się źle czuć, sam zgłosił się do szpitala. To nie wszystko, bo w czasie śledztwa wyszło na jaw, że rodzice maluszka leczyli się wcześniej odwykowo, a do tego byli kilka razy karani sądownie m.in. za przestępstwa przeciwko mieniu i za posiadanie środków odurzających.

Oprócz kary więzienia oboje muszą zapłacić po 5 000 zł nawiązki na rzecz swojego dziecka, a matka dodatkowo została zobowiązana do podjęcia terapii w związku z uzależnieniem od środków odurzających. Mężczyzna musi tez zapłacić świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 3 000 zł w związku z posiadaniem narkotyków. Ich synek przebywa obecnie w pieczy zastępczej.