22-latek zaatakował rodziców maczetą. Makabra we Wrocławiu

Wrocław. Młody mężczyzna zaatakował rodziców maczetą

Do zdarzenia doszło przed tygodniem, we wtorek, 18 lutego, we Wrocławiu. W jednym z domów rozegrała się makabryczna tragedia, kiedy młody, 22-letni mężczyzna, zaatakował matkę i ojca. Prokuratura nie ma wątpliwości, że jego celem było zabicie rodziców.

- Gracjan K. podejrzany jest o to, że działając w zamiarze pozbawienia życia swoich rodziców, zadał każdemu z nich co najmniej jeden cios przedmiotem typu maczeta w okolice głowy i szyi, powodując u nich rany cięte w okolicy potylicznej i na tylnej powierzchni szyi wymagające zaopatrzenia chirurgicznego – informuje Karolina Stocka-Mycek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Jak dodaje rzecznika prokuratury, „obrażenia te naraziły pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”. Do najgorszego nie doszło tylko dlatego, że rodzice zdołali się obronić przed własnym synem.

- W trakcie przesłuchania w charakterze podejrzanego Gracjan K. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, jednak zasłonił się niepamięcią, co do ich przebiegu – dodaje prok. Karolina Stocka-Mycek.

Dodatkowo, młody mężczyzna posiadał znaczną ilość środków odurzających.

Młody mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.