Straszny wypadek pod Jelenią Górą

39-letnia kobieta nie żyje, troje dzieci rannych. Dron opóźnił akcję ratowniczą?

39-letnia kobieta zginęła mimo reanimacji, a troje dzieci trafiło do szpitala. To skutki strasznego wypadku, do którego doszło pod Jelenią Górą. Czy dron opóźnił akcję ratunkową?