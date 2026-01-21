450 nowych pracowników w rok. Rozwój miasta napędza rekrutację do MPK Wrocław

Nowe wozy na nowe połączenia

Ostatnich kilkanaście miesięcy to dla MPK Wrocław czas ogromnych inwestycji w modernizację taboru autobusowego. W efekcie zawartych w latach 2024-2025 umów, w produkcji jest już 228 nowych autobusów, w tym 28 elektrycznych, które mają niebawem zasilić flotę miejskiego przewoźnika. Z kolei w grudniu 2025 r. nastąpiło otwarcie ofert na dostawę kolejnych 40 autobusów, z opcją rozszerzenia zamówienia nawet o kolejnych 160 pojazdów. W kolejnych latach Spółka zapowiada również olbrzymie inwestycje w tabor tramwajowy. Obecnie trwają dostawy wozów typu Pesa 146N, a pod koniec 2025 roku wrocławski przewoźnik miejski zapowiedział prawdziwą tramwajową rewolucję, ogłaszając przygotowania do zakupu kolejnych 160 nowych tramwajów.

- Celem olbrzymich inwestycji taborowych jest nie tylko wymiana starej floty, ale także przygotowanie do obsługi nowych tras, które powstaną w ramach Wrocławskiego Programu Tramwajowo-Autobusowego na lata 2024–2032, obejmującego m.in. rozbudowę lub stworzenie nowych tras tramwajowych na Maślice, Klecinę, czy Borowską, a w dalszej perspektywie czasu również na Ołtaszyn oraz Psie Pole, czy tras autobusowo-tramwajowych na Swojczyce, Muchobór Wielki czy Jagodno – tłumaczy Daniel Misiek, rzecznik prasowy MPK Wrocław.

Rosnąca kadra ‒ stała rekrutacja

Skala realizowanych i planowanych inwestycji przekłada się na potrzeby kadrowe Spółki. MPK Wrocław praktycznie z roku na rok zwiększa zatrudnienie w grupach kierujących autobusami i tramwajami. W 2025 r. spółka zatrudniła niemal 300 kierowców, zwiększając stan osobowy w tej grupie z 1004 w styczniu do 1199 na początku grudnia, oraz 150 motorniczych, co przekłada się na wzrost kadry tramwajowej z około 770 do ponad 850 w tym samym czasie. Wskazane liczby obejmują nie tylko zwiększanie kadry, lecz także konieczność pokrycia naturalnej rotacji kadrowej, wynikającej choćby z przejść dotychczasowych pracowników na emerytury.

Stabilna praca i atrakcyjna oferta

Bez konsekwentnego i stałego pozyskiwania nowych kierowców i motorniczych nie będzie możliwe pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnego taboru ani sprawna obsługa dynamicznie rozwijającej się sieci komunikacyjnej. To czyni rekrutację tych grup zawodowych jednym ze stałych i kluczowych zadań MPK Wrocław. Swoim pracownikom spółka oferuje m.in.:

7400 zł brutto na start dla osób bez doświadczenia (w tym: stawka zasadnicza, premia regulaminowa i dodatek frekwencyjny),

dofinansowanie do wczasów (tzw. wczasy pod gruszą),

świadczenia świąteczne, paczki mikołajkowe dla dzieci,

bilet na komunikację miejską,

pożyczki na preferencyjnych warunkach,

opiekę medyczną dofinansowaną przez pracodawcę,

wejściówki na wydarzenia kulturalne i sportowe.

Bezpłatny kurs

Brak doświadczenia czy uprawnień do kierowania autobusem czy tramwajem nie stanowi problemu, aby dołączyć do zespołu MPK Wrocław. Firma oferuje szkolenie dla kandydatów na kierowców oraz motorniczych, z gwarancją zatrudnienia po zdanym egzaminie. Szkolenie jest bezpłatne ‒ warunkiem jest podjęcie pracy w MPK na minimum trzy lata po ukończeniu szkolenia. – W ubiegłym roku uruchomiliśmy szkolenia dla prawie 260 kandydatów na kierowców oraz 250 motorniczych. Aktualnie w Centrum Szkolenia Kierowców i Motorniczych mamy 9 instruktorów nauki jazdy autobusem oraz 10 jazdy tramwajem. Potrzeby Spółki i liczba kandydatów jest jednak tak duża, że w przypadku autobusów korzystamy też ze wsparcia ośrodka zewnętrznego, a w 2026 roku planujemy zwiększenie zarówno liczby własnych instruktorów autobusowych i tramwajowych, jak i floty szkoleniowej – opowiada Jan Piotrowski, kierownik ośrodka szkoleniowego MPK.

Dni Rekrutacji

Dla osób, które są zainteresowane pracą za kierownicą autobusu czy pulpitem tramwaju, ale nie są pewne czy to praca dla nich, MPK Wrocław organizuje Dni Rekrutacji na zajezdniach. Możesz uzyskać na nich szczegółowe informacje o pracy, rekrutacji czy kursie, złożyć aplikacje, a także zobaczyć obiekty, w których stacjonują pojazdy przewoźnika i porozmawiać z kierowcami czy motorniczymi.

Najbliższe takie wydarzenie, dedykowane kandydatom na kierowców autobusów, już za kilka dni:

27 i 29 stycznia, w godz. 16:00 -18:00, na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej.

Jeśli w nowym roku rozglądasz się za stabilnym i atrakcyjnym zatrudnieniem, koniecznie zajrzyj na Dni Rekrutacji MPK Wrocław. A jeśli nie możesz wziąć w nich udziału osobiście – to żaden problem. Wszystkie informacje znajdziesz również na www.rekrutacja.mpk.wroc.pl, gdzie możesz wygodnie złożyć aplikację, bez wychodzenia z domu.

Materiał Sponsorowany