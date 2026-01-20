- 64-letnia rowerzystka została potrącona w Bogatyni, doznając ciężkich obrażeń.
- 52-letni kierowca forda, który uderzył w kobietę, był nietrzeźwy.
- Sprawdź, jakie zarzuty usłyszał domniemany sprawca wypadku.
Bogatynia. Zarzuty po wypadku. Nietrzeźwy 52-latek potrącił rowerzystkę
Jako ciężkie zdiagnozowano obrażenia rowerzystki, która została potrącona w Bogatyni 15 stycznia br. 52-latek, który w nią uderzył, chwilę wcześniej odwiózł do szkoły swoje dziecko, ale zdaniem prokuratury to jego błąd doprowadził do wypadku. Poszkodowana została zabrana do szpitala, ale nie wiadomo, jaki jest jej obecny stan. Kierujący fordem został zatrzymany, po czym usłyszał zarzuty - mężczyzna miał we krwi prawie 1 promil alkoholu.
Policja w Zgorzelcu przypomina, że:
- kto, naruszając chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała podlega karze pozbawienia wolności do lat 3;
- jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8;
- natomiast jeżeli sprawca był nietrzeźwy grozi mu od 3 do 16 lat pozbawienia wolności.
Wkrótce więcej informacji na ten temat.