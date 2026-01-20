Miał tylko zawieźć dziecko do szkoły. Doszło do tragedii! Na drodze została tylko czapka i okulary [ZDJĘCIA]

52-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku, w którym ciężko ranna została rowerzystka. Do tragedii doszło w czwartek, 15 stycznia, w Bogatyni, gdy mężczyzna pojechał odwieźć do szkoły swoje dziecko. W drodze powrotnej potrącił prawidłowo jadącą 64-latkę, po czym okazało się, że był nietrzeźwy. Za to również usłyszał zarzut prokuratorski.