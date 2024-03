Akademia H₂O we wrocławskich podstawówkach

Akademia H₂O to autorski program edukacyjny, który powstał w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Został przygotowany tak, by szacunku do wody i środowiska uczyć równolegle z nauką czytania, pisania czy liczenia. Wówczas za kilka lat tak samo, jak naturalne będzie dla młodych m.in. czytanie, tak samo oczywiste będzie np. picie kranówki czy minimalizowanie korzystania z plastiku. Nauka przez zabawę już teraz skierowana do kilkulatków, to najlepsza recepta, by za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat rządzili światem mądrzy i świadomi dorośli.

– Akademia H₂O zatacza coraz szersze kręgi! Dzięki naszemu programowi nauka o wodzie staje się jednocześnie świetną zabawą. Podczas zajęć dzieci dowiadują się m.in., jak oszczędzać wodę, jak zapobiegać suszy, czy też jak wygląda proces uzdatniania wody – podkreśla Marcin Garcarz, wiceprezes MPWiK Wrocław.

Projekt skierowany jest do uczniów klas drugich, ponieważ oni czują się w szkole już dużo pewniej niż pierwszoklasiści. Akademia ma za zadanie oswoić dzieci z otaczającą przyrodą, a jej nadrzędnym celem jest wzbudzanie ciekawości dziecka, zachęcenie do poszukiwania wiedzy i przybliżenie trudnych pojęć przyrodniczych.

Scenariusze opracowane przez ekspertów z MPWiK Wrocław są oparte na podstawie programowej nauk przyrodniczych dla klas 1-3 szkół podstawowych. Od początku prowadzenia projektu wzięło w nim udział już 13 500 uczniów i 600 nauczycieli. Projekt został objęty priorytetem Departamentu Edukacji Urzędu miejskiego Wrocławia.

Akademia H₂O jest odpowiedzią wrocławskich wodociągów na aktualnie wyznaczone w światowej polityce kierunki, odnoszące się do wzmocnienia edukacji ekologicznej w szkołach oraz nastawione na rozwijanie w dzieciach postaw odpowiedzialności za środowisko.

Projekt jest skierowany bezpośrednio do uczniów klas drugich szkół podstawowych z możliwością kontynuowania go w klasach trzecich. Jednocześnie pośrednimi odbiorcami są całe rodziny i najbliższe otoczenie uczniów objętych nauką. Dzieci, które otrzymują ciekawie przygotowane informacje chętnie dzielą się nimi ze swoimi rówieśnikami oraz rodzeństwem, rodzicami czy też dziadkami. Niezwykle cenne jest to, że w programie znalazły się liczne autorskie formy angażowania uczniów – karty pracy, filmy i plansze edukacyjne, animacje, doświadczenia, a wszystko to z wodą w roli głównej. MPWiK przekazało wszystkim uczniom karty pracy do samodzielnego wypełniania. Książki te są wydrukowane na ekologicznym papierze, przy użyciu atestowanych farb drukarskich bezpiecznych dla dzieci. Natomiast wychowawcy wrocławskich klas drugich otrzymali od wodociągów autorskie scenariusze zajęć. Nauczyciele mogą elastycznie planować zajęcia, dopasowując je indywidualnie do pozostałych lekcji. Udział w Akademii H₂O jest dla szkół całkowicie bezpłatny.

MPWiK udostępnia licencję na swój autorski program edukacyjny, wchodząc tym samym we współpracę z innymi samorządami. Pierwszą gminą, która wdrożyła projekt w swoich szkołach podstawowych była Czernica, następnie dołączyły Kąty Wrocławskie, Długołęka i Kobierzyce.

Jeśli chcesz zapytać o projekt Akademia H₂O, napisz – akademia@mpwik.wroc.pl

