Zachowaj czystość, dbaj o kanalizację

Śmieci wyrzucane do toalety mogą zatrzymywać się w sieci kanalizacyjnej i przyłączach, a nawet zatkać naszą domową toaletę, powodując cofanie się nieczystości. Sieć kanalizacyjna została zaprojektowana tak, aby radzić sobie ze z nieczystościami komunalnymi a nie śmieciami, które powinny znaleźć się w odpowiednim do segregacji pojemniku.

Toaleta to nie śmietnik

Nawilżane chusteczki, pieluchy, podpaski, tampony, płatki kosmetyczne czy patyczki do uszu to prawdziwi wrogowie systemów kanalizacyjnych i zatkanych pomp w oczyszczalniach czy przepompowniach ścieków. Podobnie jest z niedopałkami papierosów, włosami, resztkami materiałów budowlanych – w szczególności farb, czy też igłami, strzykawkami, a nawet żwirkiem dla kota.

Resztki w toalecie przyciągają szczury

Śmieci to jednak nie wszystko. Resztki jedzenia wrzucane do toalety mogą powodować nie tylko zatory, ale także stać się pożywieniem dla szczurów. Dlatego przestrzeganie zasady: nie wrzucam resztek jedzenia do toalety, nie tylko zmniejszy liczbę zatorów i awaryjność sieci, ale także ograniczy populację tych gryzoni w mieście. Dlatego tak ważne jest, aby nie wylewać resztek zup ani nie wrzucać żywności do toalety. Dla ułatwienia w zlewach można również zamontować specjalne sitka, które blokują spływanie resztek jedzenia z brudnych naczyń.

Tłuszcz i olej zatykają rury

Kolejną grupą produktów, które przyczyniają się do problemów z kanalizacją są kuchenne oleje i tłuszcze. To właśnie one osadzają się na ścianach rur, również prowadząc do zatorów. Brygady MPWiK codziennie usuwają zatory kanalizacyjne, oczyszczając zatłuszczone rurociągi i usuwając awarie. Jednak jak mówi znane przysłowie – „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

