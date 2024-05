To już prawie rok

Żołnierze weszli do szkół podstawowych i średnich. Co się dzieje?

W poniedziałek, 6 maja, w niektórych szkołach podstawowych i średnich w Polsce pojawili się żołnierze Wojska Polskiego. Od razu jednak uspokajamy – nie jest to związane z żadnym zagrożeniem dla uczniów i nauczycieli. Tego dnia ruszył bowiem pilotaż programu „Edukacja z wojskiem”.

To 6-tygodniowy, zaplanowany do 20 czerwca, program edukacyjno-obronny przygotowany i realizowany wspólnie przez ministerstwa edukacji narodowej i obrony narodowej. Polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy specjalnych szkoleń dla uczniów.

- Zasadniczym celem programu jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem – informuje MON.

Szkolenie skierowane jest do uczniów od klasy I do VII w podstawówkach oraz od klasy II do IV w szkołach średnich – czyli w tych oddziałach, w których ma zajęć z „edukacji dla bezpieczeństwa”.

Szkolenie będzie trwało 3 godziny lekcyjne. Połączy ze sobą teorię i praktykę. Uczniowie zapoznają się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Wojskowi szkoleniowcy przeprowadzą zajęcia w szkołach – w klasach, na boiskach i skwerach szkolnych.

- Szkoła jest miejscem, które powinno także uczyć jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych – mówił o wspólnej inicjatywie MEN i MON minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. - Doszliśmy do wspólnego wniosku, że trzeba wprowadzić edukacją o bezpieczeństwie do szkół, pokazać wojsko w szkole, pokazać, co można zrobić, jak przygotować się na sytuacje kryzysowe, np. poprzez udzielanie pierwszej pomocy – dodał.

Wojskowi w czasie pilotażowych działania pojawią się w około 3,5 tys. szkołach. Od września program będzie kontynuowany.