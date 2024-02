QUIZ. Matura matematyka 2024: Sprawdź, czy zdasz egzamin obowiązkowy. Wynik poniżej 4/10 to wstyd

Co się tam stało?

QUIZ. Matura z matematyki 2024: Sprawdź, czy zdasz egzamin maturalny na poziomie podstawowym Pytanie 1 z 10 Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny (24, 6, a-1). Stąd wynika, że a=3/2 a=2/5 a=2/3 a=5/2 Dalej

Quizy maturalne mają pomóc ocenić poziom wiedzy. Tym razem proponujemy czytelnikom szybki test z matematyki. W końcu "królowa nauk" na poziomie podstawowym musi zostać zaliczona na 30% (lub lepiej), aby egzamin był zdany. Nasi dziennikarze przygotowali 10 pytań, opartych na zadaniach, które w przeszłości pojawiały się w arkuszach maturalnych. Jeśli nie macie z nimi problemów, to możecie spokojnie podejść do matury. Wynik poniżej 4/10 będzie oznaczał, że przed wami sporo pracy. Pochwalcie się rezultatami i zaproście do testu znajomych.

Sprawdź też galerię ze zdjęciami. Taki arkusz był na maturze z matematyki w przeszłości