Na Dolnym Śląsku fundusze unijne wspierają młodych

Każde województwo dysponuje własną pulą funduszy europejskich, a urząd marszałkowski decyduje o ich przeznaczeniu. Chodzi o to, by wykorzystać pieniądze Europejskiej Polityki Spójności do tego, co w regionie najważniejsze. Mogą być wykorzystywane do rozwiązywania regionalnych spraw społecznych i regionalnych potrzeb, choćby edukacji czy pomocy dla firm. Każdy region zatem sam decyduje, jakim projektom i inwestycjom nada rangę projektów strategicznych. W woj. dolnośląskim także mamy takie projekty. O ofertę dla siebie możesz zapytać w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich we Wrocławiu, w Legnicy i Jeleniej Górze.

poprawić jakość i dostępność do świadczeń,

zwiększyć dostępność do specjalistycznych iwysokospecjalistycznych świadczeń w regionie,

podnieść jakość diagnostyki, terapii i opieki psychiatrycznej nad młodym pacjentem, W ramach opieki ambulatoryjnej i środowiskowej będzie można zaproponować pacjentom różnorodne metody wsparcia, takie jak: porady lekarskie,

porady psychologiczne, również wizyty domowe),

sesje psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej,

terapię uzależnień,

porady psychodietetyczne. Lepsze wyniki matur dolnośląskich szkół Celem projektu „Szansa dla Wszystkich” jest wsparcie uczniów dolnośląskich liceów i techników podczas przygotowania do egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych, czyli języka polskiego i matematyki, a dzięki nim poprawa wyników egzaminów maturalnych. Zaplanowano: zajęcia z języka polskiego oraz matematyki dla uczniów w dwóch latach szkolnych 2024/2025 oraz 2025/2026,

indywidualne konsultacje dla uczniów,

zakup sprzętu oraz materiałów dydaktycznych,

Projekt będzie kosztował prawie 15 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskie to prawie 12 mln zł. W jakim zawodzie jest praca? Projekt „Obserwatorium Rynku Pracy" to badania, które mają pokazać, jak wygląda rynek pracy w naszym województwie. Chodzi o to, aby działania i projekty z funduszy unijnych oparte były o rzeczywiste potrzeby przedsiębiorców poszukujących pracowników. Takie dane będą mogły być wykorzystywane przez urzędy pracy oraz inne organizacje wspierające osoby poszukujące pracy lub chcące się przekwalifikować lub podnieść swoje kwalifikacje. Takie dane będą mogły wykorzystywać także instytucje edukacyjne i same szkoły. Całkowita wartość projektu to 2,4 mln zł, zaś dofinansowanie unijne wyniesie 1,7 mln.