Rawicz w rytmie gwiazd – Święto Miasta z Chylińską, De Mono i Zuza Jabłońską!

Wydarzenie jak co roku odbędzie się na terenie Rawickiego Targowiska. W piątek, 12 września wystąpią:
zespół De Mono
Oskar Cyms
Z kolei w sobotę, 13 września, publiczność rozgrzeją:
Zuza Jabłońska
Agnieszka Chylińska
Początek koncertów zaplanowano na godzinę 19:00.
Przez oba dni działać będzie wesołe miasteczko i wyjątkowo rozbudowana strefa gastronomiczna. – Rawicz na dwa dni stanie się muzyczną stolicą regionu – z koncertami gwiazd, atrakcjami dla całych rodzin i niepowtarzalną atmosferą. Chcemy, by każdy, od najmłodszych po seniorów, znalazł tu coś dla siebie i poczuł, że Rawicz to miejsce otwarte i pełne dobrej energii. Serdecznie zapraszamy wszystkich na ten wyjątkowy muzyczny weekend! – mówi Paweł Szybaj, wiceburmistrz Rawicza.
Wydarzenie będzie odbywać się w ramach ogólnopolskiej trasy ESKA Music Tour. Partnerami medialnymi Święta Rawicza są Super Express i Radio ESKA.
Rawicz – miasto z klimatem i historią
Poza koncertami warto zatrzymać się na dłużej i poznać Rawicz. To miasto o wyjątkowym charakterze – pełne zieleni, zabytków i ciekawych miejsc do spacerów.
Planty i punkt widokowy na Fisigórce
Rawickie Planty Jana Pawła II to drugi co do długości park miejski w Polsce (tuż po krakowskich Plantach). Otaczają one historyczne centrum miasta i są idealnym miejscem na spacer. Na ich południowo-wschodnim krańcu znajduje się pagórek zwany Fisigórką, z którego rozciąga się panorama miasta z wieżami ratusza i kościołów.
Fontanna z niedźwiedziem i Dom Kultury
Symbolem Rawicza jest fontanna z niedźwiedziem – rzeźba nawiązująca do herbu miasta. To świetne miejsce na zdjęcie z wycieczki. Tuż obok na dawnych terenach Bractwa Kurkowego znajduje się Dom Kultury z biblioteką, muszlą koncertową i miejscem zabaw dla dzieci.
Ratusz i Muzeum Ziemi Rawickiej
W samym sercu miasta stoi barokowy ratusz – wizytówka Rawicza. W jego wnętrzu działa Muzeum Ziemi Rawickiej, gdzie można poznać historię regionu oraz bogate tradycje rzemieślnicze i sukiennicze.
Kościół projektu twórcy Bramy Brandenburskiej
Rawicz może pochwalić się także niezwykłą perełką architektoniczną – kościołem św. Andrzeja Boboli (dawniej ewangelickim), zaprojektowanym przez Carla Gottharda Langhansa – tego samego architekta, który stworzył berlińską Bramę Brandenburską.
Rawicz – muzyka, historia i energia
Święto Rawicza to świetna okazja, by nie tylko posłuchać największych polskich artystów, ale też odkryć urokliwe zakątki miasta. Spacer po Plantach, wizyta w muzeum czy odpoczynek przy fontannie z niedźwiedziem dopełnią muzycznych emocji.
12–13 września 2025, Rawickie Targowisko, godz. 19:00 – nie może Cię tam zabraknąć!
Materiał Sponsorowany