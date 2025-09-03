Myślisz, że znasz geografię? Sprawdź się w naszym QUIZIE o miastach świata!

Lubisz podróże? A może uważasz, że świetnie orientujesz się w geografii świata? Sprawdź to w naszym quizie! Przygotowaliśmy 10 pytań, w których trzeba odgadnąć, w jakim kraju leżą znane miasta. Jedne z nich są dość oczywiste, inne mogą sprawić Ci małą trudność – to świetna okazja, żeby sprawdzić swoją wiedzę i przy okazji nauczyć się czegoś nowego.

Quiz jest lekki i wciągający, a jego rozwiązanie zajmie Ci zaledwie kilka minut. Idealny na chwilę przerwy w pracy, szkoły czy wieczorne odprężenie przy kawie. Nie musisz być mistrzem geografii, żeby spróbować – wystarczy odrobina ciekawości i chęć zmierzenia się z pytaniami.

Gwarantujemy, że nie tylko dowiesz się, w jakich krajach leżą Porto, Vancouver czy Neapol ale też poczujesz mały dreszczyk rywalizacji ze sobą samym. Ile poprawnych odpowiedzi uda Ci się zdobyć? 7 na 10? A może komplet?

