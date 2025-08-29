Skąd wzięła się zmiana czasu? Krótka historia

Pomysł przesuwania wskazówek zegara sięga XVIII wieku – już wtedy pojawiła się koncepcja lepszego wykorzystania światła dziennego. Na szeroką skalę zaczęto go jednak stosować dopiero podczas I wojny światowej, gdy miał pomóc w oszczędzaniu energii.

W Polsce historia zmiany czasu również jest długa i złożona. Po raz pierwszy czas letni wprowadzono w okresie międzywojennym, a później ponownie w czasie II wojny światowej. Po 1945 roku wielokrotnie z niego rezygnowano i wracano do niego ponownie. Ostatecznie na stałe przyjęto go w 1977 roku i obowiązuje do dziś.

Kiedy jest zmiana czasu na zimowy 2025?

Zmiana czasu na zimowy w 2025 roku przypada w ostatni weekend października – dokładnie w nocy z soboty na niedzielę, z 26 na 27 października. O godzinie 3:00 cofamy wskazówki zegara na godzinę 2:00. Oznacza to, że tej nocy zyskamy dodatkową godzinę snu. Zmiana czasu obowiązuje nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Unii Europejskiej. Reguluje to dyrektywa z 2001 roku, według której czas letni kończy się w ostatnią niedzielę października.

W naszym kraju kwestię zmiany czasu precyzuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 roku, które obowiązuje do końca 2026 roku.

Jak długo jeszcze będziemy przestawiać zegarki?

Obecne przepisy przewidują, że zmiana czasu będzie stosowana co najmniej do 2026 roku. Terminy wyglądają następująco:

czas zimowy zacznie obowiązywać:

26 października 2025 r.,

25 października 2026 r.

czas letni rozpocznie się:

29 marca 2026 r.

Po tym okresie możliwa jest rezygnacja ze zmiany czasu, choć obecnie nie ma jednoznacznej decyzji, kiedy miałoby to nastąpić.

Zmiana czasu a zdrowie – jak wpływa na organizm?

Choć cofnięcie zegarka o godzinę oznacza teoretycznie dłuższy sen, organizm nie zawsze przyjmuje tę zmianę dobrze. Jak wskazują eksperci:

zaburzenia rytmu dobowego – nagła zmiana godziny snu i aktywności może powodować bezsenność lub trudności z porannym wstawaniem,

obniżenie koncentracji – w pierwszych dniach po zmianie czasu częściej pojawiają się spadki uwagi, co może prowadzić np. do większego ryzyka wypadków,

pogorszenie nastroju – krótsze dni i wcześniejszy zmrok mogą sprzyjać jesiennej chandrze i spadkowi energii,

problemy zdrowotne – u osób z chorobami serca lub nadciśnieniem zmiana czasu może powodować dodatkowe obciążenie organizmu.

Niektórzy odczuwają te skutki przez kilka dni, inni potrzebują nawet tygodnia, by przystosować się do nowego rytmu. Choć dla wielu osób to drobna formalność, warto pamiętać, że organizm może potrzebować czasu, aby się przystosować. Specjaliści apelują: zadbajmy o higienę snu i regularność, aby złagodzić skutki zmiany czasu.