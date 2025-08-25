QUIZ. Kolejność wykonywania działań w matematyce. Niby wiedza szkolna, ale czy na pewno?

QUIZ z kolejności wykonywania działań w matematyce
Hej, miłośnicy liczb! Gotowi na quiz? Zanim zaczniemy, szybka przypominajka o superważnej zasadzie w matematyce: Kolejność wykonywania działań! To dzięki niej wszyscy na świecie dostają ten sam, prawidłowy wynik, gdy liczą to samo. Pamiętajcie o prostej hierarchii:
- Nawiasy rządzą! Zawsze zaczynamy od tego, co w nich siedzi (od środka na zewnątrz).
- Potem czas na potęgi i pierwiastki.
- Następnie bierzemy się za mnożenie i dzielenie – idziemy po kolei, od lewej do prawej.
- Na sam koniec zostawiamy sobie dodawanie i odejmowanie – też od lewej do prawej.
Proste, prawda? Dzięki temu nie ma miejsca na pomyłki. Powodzenia w quizie!