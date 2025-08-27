Pasibus szykuje ucztę w Alei Bielany: 100 burgerów gratis i specjalne promocje!

Foodtruck Pasibusa stanie przy wejściu “zielonym” do Alei Bielany, od strony sklepu IKEA, w weekend 30-31 sierpnia i nakarmi gości w godzinach 12:00-20:00. Warto pamiętać, że najbliższa niedziela jest handlowa, a więc podczas wizyty na Bielanach Wrocławskich będzie można zaspokoić nie tylko głód, ale także rzutem na taśmę uzupełnić szkolną wyprawkę.

100 burgerów za darmo i nie tylko

Jakie promocje będą czekały na odwiedzających Aleję Bielany? Każdego z dwóch dni weekendu, pierwsze 50 osób, które stanie w kolejce i zamówi pasibusowego Klasyka, otrzyma go zupełnie za darmo! Przez dwa dni popularna sieć rozda więc aż 100 burgerów. To jednak nie koniec - obok foodtrucka pojawi się także stoisko z nietypowym przyciskiem odliczającym czas do 20 sekund. Każdy, komu uda się wcisnąć przycisk, zatrzymując stoper dokładnie w 20 sekundzie, także otrzyma darmowego Klasyka.

Wciąż letnia atmosfera sprzyja delektowaniu się kultowymi burgerami pod chmurką. Wokół foodtrucka na gości czekać będą leżaki i stoliki, tak aby można było zjeść i odpocząć po zakupach w komfortowych warunkach.

Pierwszy w Polsce Pasibus Drive Thru

Weekendowa akcja specjalna Alei Bielany i Pasibusa to rozgrzewka przed otwarciem 39. restauracji wrocławskiej sieci burgerowni. Nowy lokal jest wyjątkowy dlatego, że jest równocześnie pierwszym w historii marki lokalem typu Drive-Thru.

- Cieszymy się, że Aleja Bielany wspólnie z Pasibusem pisze kolejną kartę historii wrocławskiej gastronomii. Zapraszamy wszystkich w ten weekend na darmowe burgery, ale także na oficjalne otwarcie restauracji, które odbędzie we wrześniu. Mamy nadzieję, że Pasibus zadomowi się u nas na dobre, a nowa formuła Drive-Thru okaże się kolejnym sukcesem marki - powiedziała Ewa Kolondra - Dyrektor Centrum Aleja Bielany.

Aleja Bielany znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie autostradowej trasy A4 i nitki łączącej Bielany Wrocławskie z samym Wrocławiem. Pasibus w odsłonie Drive-Thru obsłuży więc nie tylko gości, którzy przyjechali na zakupy, ale również kierowców w drodze z pracy lub w podróży.

