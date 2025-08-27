W Karkonoszach znaleziono ciało 38-letniej kobiety z Jeleniej Góry, co zapoczątkowało śledztwo.

Zwłoki odkryli turyści w pobliżu szlaku do Wodospadu Kamieńczyka, a prokuratura zarządziła sekcję zwłok.

Jakie są wstępne ustalenia śledczych i czy policja potwierdza doniesienia mediów o znalezionym samochodzie?

Szklarska Poręba. Ciało 38-latki w pobliżu Wodospadu Kamieńczyka

Żadnego scenariusza nie wykluczyli na razie śledczy w związku ze śmiercią 38-letniej mieszkanki Jeleniej Góry. Ciało kobiety znaleźli w poniedziałek, 25 sierpnia, przed godz. 18 turyści - znajdowało się w pobliżu czerwonego szlaku prowadzącego do Wodospadu Kamieńczyka w Szklarskiej Porębie.

- Wyjaśniamy przyczyny i szczegółowe okoliczności zdarzenia. Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem prokuratury, która zdecydowała o przeprowadzeniu sekcji zwłok denatki - przekazała w rozmowie z "Super Expressem" podinsp. Edyta Bagrowska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Jak poinformowała "Gazeta Wrocławska", na znajdującym się nieopodal parkingu znaleziono samochód 38-latki, a według nieoficjalnych ustaleń redakcji w środku były również dokumenty kobiety - tych wieści nie potwierdza jednak policja.