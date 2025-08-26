QUIZ. Polskie przysłowie niejedno ma imię. Twoja babcia miałaby minimum 7/10. Nie bądź gorszy!

Na każdą okazję można znaleźć polskie przysłowie. Pogoda, pory roku, miłość, szczęście, do wyboru, do koloru... W naszym najnowszym quizie sprawdzimy Waszą wiedzę o przysłowiach z imionami. Zbiór przysłów i powiedzeń z imionami jest bardzo obszerny i oprócz tych, używanych bardzo często, znajdziemy wiele nieoczywistych i nieco zapomnianych przysłów. Uważasz się za eksperta od polskich przysłów? Jeśli tak, sprawdź się w naszym quizie!

QUIZ. Imiona w polskich przysłowiach. 10 pytań, sprawdź się!

Polskie przysłowie niejedno ma imię. Zazwyczaj dotyczą pogody i nawiązują do kalendarza i imion świętych. Na niektóre imiona przypada nawet kilkanaście przysłów. Są wśród nich zarówno imiona popularne, jak i te, które dzieciom rodzice nadają niezwykle rzadko.

Polskie przysłowia z imionami bardzo często zwiastują pogorszenie lub poprawienie pogody. Zazwyczaj są rymowane, przez co łatwo wpadają w ucho, jednak zdarzają się też powiedzenia nieoczywiste i mocno już zapomniane. W naszym quizie chcielibyśmy sprawdzić waszą wiedzę na temat polskich przysłów z imionami oraz przypomnieć powiedzenia, które nie są używane w codziennych rozmowach.

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Jeśli zdobędziesz ponad połowę punktów, oznacza to, że jesteś prawdziwym ekspertem od polskich przysłów i znasz powiedzenie na każdą okazję! Powodzenia!

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

QUIZ. Polskie przysłowie niejedno ma imię. Twoja babcia miałaby minimum 7/10. Nie bądź gorszy!
Pytanie 1 z 10
Na początek coś prostego. „Jak Kuba Bogu, tak Bóg…”
