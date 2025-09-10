Najnowsze dane GUS pokazały, że najwyższe zarobki w Polsce nie zawsze dotyczą tylko największych miast.

Niektóre gminy oferują średnie miesięczne wynagrodzenia brutto przekraczające 9 tys. złotych.

Sprawdź, które regiony dominują w TOP 5 najbogatszych gmin i co wpływa na ich sukces!

Zarobki w Polsce

Zarobki w Polsce potrafią się znacząco różnić w zależności od regionu, branży czy nawet konkretnej gminy. Podczas gdy w wielu miejscach naszego kraju pensje wciąż oscylują wokół średniej krajowej, są też lokalizacje, w których przeciętne wynagrodzenie przekracza 9 tysięcy złotych brutto. Najnowsze dane GUS pokazują, że wśród najlepiej zarabiających gmin w Polsce prym wiodą zarówno dynamicznie rozwijające się okolice Warszawy, jak i Dolny Śląsk.

W tych gminach mieszkańcy zarabiają krocie

W ostatnim czasie pisaliśmy o najbiedniejszej gminie w Polsce, która znajduje się w województwie łódzkim. Tam mediana wynagrodzeń ledwo przekracza poziom płacy minimalnej, bowiem mówimy o 5420 zł. Więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Tu Polacy zarabiają najmniej. Wynagrodzenia odbiegają od średniej krajowej.

Nie wszędzie jednak sytuacja wygląda tak źle. W niektórych gminach w Polsce średnie zarobki brutto znacząco przewyższają ogólnokrajową średnią. To właśnie tam mieszkańcy mogą liczyć na pensje przekraczające 9 tysięcy złotych brutto miesięcznie. O jakich konkretnie regionach mowa? W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełną listę TOP 5 gmin w Polsce, w których zarobki są najwyższe.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Polskie gminy milionerów. Zaskakujący lider [ZESTAWIENIE]

Najlepiej zarabiające gminy w Polsce. Jaki jest przepis na sukces?

Na wysokość zarobków w poszczególnych gminach wpływa wiele kluczowych czynników, a poniżej prezentujemy kilka tych najważniejszych:

Obecność dużych zakładów pracy i przemysłu

Bliskość dużych aglomeracji

Sektor usług specjalistycznych i nowych technologii

Inwestycje i atrakcyjność biznesowa regionu

Struktura zatrudnienia i poziom wykształcenia mieszkańców.