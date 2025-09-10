- Najnowsze dane GUS pokazały, że najwyższe zarobki w Polsce nie zawsze dotyczą tylko największych miast.
- Niektóre gminy oferują średnie miesięczne wynagrodzenia brutto przekraczające 9 tys. złotych.
- Sprawdź, które regiony dominują w TOP 5 najbogatszych gmin i co wpływa na ich sukces!
Zarobki w Polsce
Zarobki w Polsce potrafią się znacząco różnić w zależności od regionu, branży czy nawet konkretnej gminy. Podczas gdy w wielu miejscach naszego kraju pensje wciąż oscylują wokół średniej krajowej, są też lokalizacje, w których przeciętne wynagrodzenie przekracza 9 tysięcy złotych brutto. Najnowsze dane GUS pokazują, że wśród najlepiej zarabiających gmin w Polsce prym wiodą zarówno dynamicznie rozwijające się okolice Warszawy, jak i Dolny Śląsk.
W tych gminach mieszkańcy zarabiają krocie
W ostatnim czasie pisaliśmy o najbiedniejszej gminie w Polsce, która znajduje się w województwie łódzkim. Tam mediana wynagrodzeń ledwo przekracza poziom płacy minimalnej, bowiem mówimy o 5420 zł. Więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Tu Polacy zarabiają najmniej. Wynagrodzenia odbiegają od średniej krajowej.
Nie wszędzie jednak sytuacja wygląda tak źle. W niektórych gminach w Polsce średnie zarobki brutto znacząco przewyższają ogólnokrajową średnią. To właśnie tam mieszkańcy mogą liczyć na pensje przekraczające 9 tysięcy złotych brutto miesięcznie. O jakich konkretnie regionach mowa? W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełną listę TOP 5 gmin w Polsce, w których zarobki są najwyższe.
Najlepiej zarabiające gminy w Polsce. Jaki jest przepis na sukces?
Na wysokość zarobków w poszczególnych gminach wpływa wiele kluczowych czynników, a poniżej prezentujemy kilka tych najważniejszych:
- Obecność dużych zakładów pracy i przemysłu
- Bliskość dużych aglomeracji
- Sektor usług specjalistycznych i nowych technologii
- Inwestycje i atrakcyjność biznesowa regionu
- Struktura zatrudnienia i poziom wykształcenia mieszkańców.