W tych gminach zarabia się najwięcej. Oto TOP 5 najbogatszych gmin w Polsce

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-09-10 2:34

Najwyższe zarobki w Polsce nie zawsze występują w największych miastach. Najnowsze dane GUS pokazują, że średnie miesięczne wynagrodzenia brutto w niektórych gminach sięgają poziomów, o których większość Polaków może tylko pomarzyć. Co ciekawe, w zestawieniu dominują zarówno gminy z Dolnego Śląska, jak i z Mazowsza.

Wrocław SE Google News
  • Najnowsze dane GUS pokazały, że najwyższe zarobki w Polsce nie zawsze dotyczą tylko największych miast.
  • Niektóre gminy oferują średnie miesięczne wynagrodzenia brutto przekraczające 9 tys. złotych.
  • Sprawdź, które regiony dominują w TOP 5 najbogatszych gmin i co wpływa na ich sukces!

Zarobki w Polsce

Zarobki w Polsce potrafią się znacząco różnić w zależności od regionu, branży czy nawet konkretnej gminy. Podczas gdy w wielu miejscach naszego kraju pensje wciąż oscylują wokół średniej krajowej, są też lokalizacje, w których przeciętne wynagrodzenie przekracza 9 tysięcy złotych brutto. Najnowsze dane GUS pokazują, że wśród najlepiej zarabiających gmin w Polsce prym wiodą zarówno dynamicznie rozwijające się okolice Warszawy, jak i Dolny Śląsk.

Polecany artykuł:

Najbogatsze gminy w Polsce 2024. Kto żyje najlepiej? Tu budżet pęka w szwach

W tych gminach mieszkańcy zarabiają krocie

W ostatnim czasie pisaliśmy o najbiedniejszej gminie w Polsce, która znajduje się w województwie łódzkim. Tam mediana wynagrodzeń ledwo przekracza poziom płacy minimalnej, bowiem mówimy o 5420 zł. Więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Tu Polacy zarabiają najmniej. Wynagrodzenia odbiegają od średniej krajowej.

Nie wszędzie jednak sytuacja wygląda tak źle. W niektórych gminach w Polsce średnie zarobki brutto znacząco przewyższają ogólnokrajową średnią. To właśnie tam mieszkańcy mogą liczyć na pensje przekraczające 9 tysięcy złotych brutto miesięcznie. O jakich konkretnie regionach mowa? W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełną listę TOP 5 gmin w Polsce, w których zarobki są najwyższe.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Polskie gminy milionerów. Zaskakujący lider [ZESTAWIENIE]

TOP 5 najlepiej zarabiających gmin w Polsce
6 zdjęć

Najlepiej zarabiające gminy w Polsce. Jaki jest przepis na sukces?

Na wysokość zarobków w poszczególnych gminach wpływa wiele kluczowych czynników, a poniżej prezentujemy kilka tych najważniejszych:

  • Obecność dużych zakładów pracy i przemysłu
  • Bliskość dużych aglomeracji
  • Sektor usług specjalistycznych i nowych technologii
  • Inwestycje i atrakcyjność biznesowa regionu
  • Struktura zatrudnienia i poziom wykształcenia mieszkańców.
QUIZ. Czy znasz te wsie i gminy w Górach Świętokrzyskich? Niektóre pytania są podchwytliwe!
Pytanie 1 z 10
Wzgórze Barbarka znajduje się między miejscowościami...
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAROBKI
GUS