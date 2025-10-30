Quiz geograficzny o Australii. Ten test sprawdzi Twoją wiedzę!

Jak co tydzień przygotowaliśmy dla Was quiz geograficzny. Tym razem test dotyczy Australii, uwielbianej przez turystów z całego świata. Sprawdzimy Waszą wiedzę o miastach, górach i innych ciekawostkach dotyczących tego kraju. Jeśli w szkole byliście prymusami z geografii, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewni swojej geograficznej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Zdobycie kompletu punktów oznaczać będzie, że mapa świata nie ma przed Wami żadnych tajemnic. Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, składający się z dziesięciu pytań. Każde pytanie zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Czwartkowy test z geografii leci do Australii. Sprawdź swoją wiedzę o kraju kangurów! Pytanie 1 z 10 Zaczynamy! Co jest stolicą Australii? Sydney Canberra Melbourne Następne pytanie

