Sebastian Chrostowski
2025-10-30 5:00

W naszym najnowszym quizie wiedzy z geografii zawędrowaliśmy aż do Australii! Przed Wami test wiedzy o kraju, który zachwyca różnorodną przyrodą i jest uwielbiany przez turystów na całym świecie. Przygotowaliśmy dla Was 10 pytań. Uzyskanie ponad połowy punktów może być powodem do dumy, zaś zdobycie kompletu oznacza, że prawdopodobnie regularnie odwiedzacie Australię lub jesteście Australijczykami!

i

Autor: Shutterstock (2)/ Shutterstock
Quiz geograficzny o Australii. Ten test sprawdzi Twoją wiedzę!

Jak co tydzień przygotowaliśmy dla Was quiz geograficzny. Tym razem test dotyczy Australii, uwielbianej przez turystów z całego świata. Sprawdzimy Waszą wiedzę o miastach, górach i innych ciekawostkach dotyczących tego kraju. Jeśli w szkole byliście prymusami z geografii, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewni swojej geograficznej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Zdobycie kompletu punktów oznaczać będzie, że mapa świata nie ma przed Wami żadnych tajemnic. Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, składający się z dziesięciu pytań. Każde pytanie zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Czwartkowy test z geografii leci do Australii. Sprawdź swoją wiedzę o kraju kangurów!
Pytanie 1 z 10
Zaczynamy! Co jest stolicą Australii?

Co to jest quiz?

