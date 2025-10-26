Polski browar kończy działalność po 700 latach! Ludzie nie mogą uwierzyć. "To część naszej tożsamości"

2025-10-26 7:00

Browar w Namysłowie, który powstał jeszcze w XIV w., kończy działalność. Taką decyzję podjęła Grupa Żywiec, która z początkiem przyszłego roku zamierza zakończyć tam produkcję. To bardzo zła wiadomość nie tylko dla pracowników, ale całego miasta, bo browar to jeden z jego symboli. Burmistrz Namysłowa Jacek Fior prosi, by tej sprawy nie wykorzystywać politycznie.

Browar Namysłów kończy działalność po 700 latach

Autor: Mateusz210/ CC BY-SA 3.0

Browar Namysłów kończy produkcję po 700 latach

Pierwsza wzmianka o słodowni piwa w Namysłowie pochodzi już z 1321 r., a utworzenie browaru miejskiego datuje się na 1538, ale historia nie ma znaczenia wobec bezwzględnych praw rynku. 

W obliczu spadku rynku piwa, rosnących kosztów i podatków, z początkiem 2026 roku Grupa Żywiec zakończy produkcję w Browarze Namysłów. Pracownicy browaru otrzymają pełen pakiet odpraw oraz dodatkowe wsparcie, uzgodnione ze związkami zawodowymi. Równolegle Grupa Żywiec prowadzi zaawansowane rozmowy z inwestorami na temat sprzedaży aktywów browaru. Ich szczegóły objęte są umowami o zachowaniu poufności. Firma będzie kontynuować warzenie swoich marek w pozostałych browarach - poinformowała na swojej stronie internetowej Grupa Żywiec.

Jak informuje "Nowa Trybuna Opolska", to wielki i niespodziewany cios dla miasta, zwłaszcza że Namysłów znajdował się w czołówce pod względem efektywności wśród ponad 200 browarów na świecie w wewnętrznym rankingu Heinekena, właściciela Grupy Żywiec. Marka Namysłów trafiła pod jej skrzydła w 2019 r., ale nawet bardzo dobre wyniki browaru nie pomogły jej ocalić - w wyniku zamknięcia produkcji pracę ma stracić 100 osób.

Dla nas wszystkich Browar Namysłów to coś więcej niż tylko firma – to symbol miasta, jego historia i część naszej tożsamości. Dlatego decyzja o jego zamknięciu tak bardzo nas wszystkich poruszyła.My działamy od wczoraj - urząd pracy, lokalni przedsiębiorcy, a w przyszłym tygodniu spotkanie z pracownikami browaru, by porozmawiać o tym, co możemy zrobić razem i jak ich wesprzeć w tej trudnej sytuacji. Z przykrością ponownie apeluję o odsunięcie politycznych rozgrywek od tego trudnego tematu. To nie czas na podziały, tylko na wspólne działanie dla mieszkańców i dla Namysłowa - napisał na swoim profilu facebookowym burmistrz Namysłowa Jacek Fior.

Browar Palikota w Tenczynku zamknięty na cztery spusty

