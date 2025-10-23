Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Jakie miasto jest stolicą światowego giganta? Zaczynamy od USA i Chin, potem jest trudniej
Lubicie nasze quizy z geografii? Przyszedł czas na państwa, które imponują m.in. powierzchnią. Jakie miasto jest stolicą podanego kraju? To z pozoru łatwy test, ale przy trzecim pytaniu zaczynają się schody. Zaczynamy od USA i Chin, a później znajdziecie tam m.in. Australię i Peru. Zapraszamy do zabawy z mapą polityczną świata!