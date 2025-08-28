Quiz z geografii to już tradycja "Super Expressu". Poziom wiedzy z tej dziedziny sprawdzamy w każdy czwartek i nie inaczej jest w tym przypadku. Tym razem proponujemy test wiedzy o krajach - każde pytanie dotyczy innego!

Polska, Niemcy i Ukraina na początek - później wyjeżdżamy poza Europę. Wynik 8/10 będzie powodem do dumy. Warto uważnie przeczytać pytania.

W naszym quizie zahaczamy m.in. o Afrykę i Amerykę Południową. Stolice, rzeki i ciekawostki - komplet punktów zarezerwowaliśmy dla prawdziwych ekspertów od geografii.

Quiz. Czwartkowy test z geografii o państwach. Polska, Niemcy i Ukraina

Quizy "Super Expressu" dotyczące geografii są bardzo popularne. Mamy nadzieję, że tym razem będzie podobnie. Naszym czytelnikom proponujemy sprawdzian z wiedzy o państwach, które dobrze znacie. W teście zamieściliśmy również kraje z gatunku egzotycznych. Zaczynamy od Polski, później ruszamy za zachodnią granicę i w kolejnych pytaniach tylko się rozpędzamy.

Każde z pytań zawiera trzy możliwości, ale tylko jedna odpowiedź jest poprawna. "QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Każde pytanie o inny kraj. Polska, Niemcy, Ukraina" znajdziecie poniżej.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Każde pytanie o inny kraj. Polska, Niemcy, Ukraina Pytanie 1 z 10 DRUGĄ najdłuższą rzeką w Polsce jest: Wisła Odra Warta Następne pytanie

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu. W naszych quizach pojawiają się m.in. ortografia i geografia. Pozostałe dni to sprawdziany z wiedzy z przeróżnych dziedzin!