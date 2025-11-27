27-latek nie żyje, 51-latek ranny! Katastrofa budowlana podczas rozbiórki domu w Jenkowicach

Michał Michalak
2025-11-27 20:49

27-latek zginął, gdy podczas rozbiórki zawaliła się ściana domu w Jenkowicach pod Oleśnicą. Do wypadku doszło w czwartek, 27 listopada, w późnych godzinach popołudniowych. Jak wstępnie informuje policja, ofiara spadła z wysokości, natomiast kawałki ściany przygniotły częściowo 51-latka, który trafił z obrażeniami ciała do szpitala. Mundurowi wszczęli postępowanie w tej sprawie.

Jenkowice. 27-latek zginął w katastrofie budowlanej

i

Autor: jch 27-latek zginął, gdy podczas rozbiórki zawaliła się ściana domu w Jenkowicach pod Oleśnicą. Do wypadku doszło w czwartek, 27 listopada, w późnych godzinach popołudniowych, zdj. ilustracyjne
  • Tragiczny wypadek podczas rozbiórki domu w Jenkowicach pod Oleśnicą.
  • W wyniku katastrofy budowlanej zawaliła się ściana starego budynku. 
  • 27-latek zginął na miejscu, 51-latek trafił do szpitala z obrażeniami.
  • Sprawdź, co doprowadziło do tej katastrofy i jakie są jej konsekwencje.

Jenkowice. 27-latek ofiarą katastrofy budowlanej

Jedna osoba nie żyje, druga ranna - to bilans katastrofy budowlanej w Jenkowicach pod Oleśnicą, do której doszło w czwartek, 27 listopada, w późnych godzinach popołudniowych. Jak poinformowała "Super Express" Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, podczas rozbiórki starego domu zawaliła się jedna ze ścian budynku. Wskutek tego 27-latek spadł z wysokości, ginąc na miejscu, a kawałki konstrukcji przygniotły również towarzyszącego mu 51-latka.

- Kawałek ściany spadł na nogę 51-latka, wskutek czego został on zabrany do szpitala z obrażeniami ciała, natomiast nie wiemy jeszcze, jak poważny jest jego stan - przekazują mundurowi.

Na miejscu wypadku trwają jeszcze czynności Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy i Państwowej Inspekcji Pracy.

POLICJA OLEŚNICA
WYPADEK
KATASTROFA BUDOWLANA