Tragiczny wypadek podczas rozbiórki domu w Jenkowicach pod Oleśnicą.

W wyniku katastrofy budowlanej zawaliła się ściana starego budynku.

27-latek zginął na miejscu, 51-latek trafił do szpitala z obrażeniami.

Jenkowice. 27-latek ofiarą katastrofy budowlanej

Jedna osoba nie żyje, druga ranna - to bilans katastrofy budowlanej w Jenkowicach pod Oleśnicą, do której doszło w czwartek, 27 listopada, w późnych godzinach popołudniowych. Jak poinformowała "Super Express" Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, podczas rozbiórki starego domu zawaliła się jedna ze ścian budynku. Wskutek tego 27-latek spadł z wysokości, ginąc na miejscu, a kawałki konstrukcji przygniotły również towarzyszącego mu 51-latka.

- Kawałek ściany spadł na nogę 51-latka, wskutek czego został on zabrany do szpitala z obrażeniami ciała, natomiast nie wiemy jeszcze, jak poważny jest jego stan - przekazują mundurowi.

Na miejscu wypadku trwają jeszcze czynności Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy i Państwowej Inspekcji Pracy.