Miasto w świątecznej oprawie. Dziś startuje Wrocławski Jarmark Bożonarodzeniowy

2025-11-21

Oczekiwanie na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia umili mieszkańcom Wrocławski Jarmark Bożonarodzeniowy! Od dziś (21 listopada) aż do 7 stycznia przyszłego roku wrocławianie i przyjezdni będą mogli poczuć niesamowitą magię świąt! Jarmark główny odbędzie się na Rynku. W kilku innych częściach miasta będą miały miejsce lokalne, bardziej kameralne wydarzenia.

Autor: Oleksandr Poliakovsky/ Materiały prasowe

Świąteczny Jarmark we Wrocławiu co roku przyciąga tłumy – w ub.r. było to ponad 800 tys. osób! Teraz zawita też do innych części Wrocławia m.in. na Partynice, do Leśnicy i w okolice mniejszych uliczek np. św. Antoniego. Jarmark to okazja dla osób poszukujących nietuzinkowych prezentów, jak i dla lokalnych twórców, przedsiębiorstw i rzemieślników.

Główny jarmark w sercu miasta

Wrocławski Jarmark Bożonarodzeniowy po raz 18. odbędzie się na Rynku, Placu Solnym, ul. Oławskiej, a w tym roku także na ul. Świdnickiej. Świąteczne ozdoby, regionalne specjały i rękodzieło prezentowane w ok. 260 domkach handlowych czekają na odwiedzających od 21 listopada br. do 7 stycznia 2026 r. Warto rozpocząć poszukiwania świątecznych upominków pośród kolorowych stoisk przy dźwiękach kolęd. Nowością będzie nowa brama powitalna na ul. Oławskiej – rozświetlony napis „Witamy na Jarmarku”. Z kolei w Bajkowym Lasku pojawi się nowa kolejka z reniferami, a na północnej pierzei Rynku – karuzela w kształcie choinki! Na dzieci czeka spotkanie ze św. Mikołajem, animacje i spektakle, a także występy muzyczne dla dorosłych.

Jarmark w Leśnicy i Festiwal Grzańca

Przed Zamkiem w Leśnicy, na Placu Świętojańskim, również pojawi się jarmark, stawiający na lokalny akcent. Od 13 do 21 grudnia znaleźć tu będzie można regionalne produkty (w tym góralskie) m.in. aromatyczne napoje, wypieki, wędliny i sery. Najmłodsi spotkają się ze św. Mikołajem i wezmą udział w magicznych warsztatach świątecznych. W każdy grudniowy weekend na ul. Św. Antoniego w ramach Festiwalu Grzańca na odwiedzających czekać będzie świąteczny pasaż z rozgrzewającymi napojami.

Coś dla koneserów sztuki

Ręki Dzieła Fest – to wydarzenie, które przypadnie do gustu zarówno twórcom, jak i miłośnikom rękodzieła. Tu będzie można obejrzeć dzieła lokalnych artystów i rzemieślników (biżuteria, ceramika, ozdoby, tekstylia i inne). Podczas warsztatów będzie można własnoręcznie przygotować świąteczne ozdoby i drobne, oryginalne prezenty. Ta artystyczna przestrzeń będzie otwarta od 5 do 7 grudnia przy ul. Wita Stwosza oraz 19-21 grudnia przy ul. Szewskiej.

Bajkowa Marina Kleczkow i Kraina Koni

Od 28 listopada do 24 grudnia warto odwiedzić bajkową wioskę nad rzeką - Marinę Kleczkow. Na plaży wyrośnie las choinek, w ogrzewanym namiocie koncertować będzie inicjator jarmarku - Vertigo Jazz Club & Restaurant. Nie zabraknie też świątecznego kina, warsztatów, mikołajek i ogniska. W tym roku do świętowania dołączyły też Partynice. Od 6 do 21 grudnia potrwa Jarmark Kraina Koni, oferujący: przejażdżki na kucykach, zwiedzanie stajni, robienie pierników i Domek Św. Mikołaja.

Jak dotrzeć na jarmark?

Na każdy jarmark można wygodnie i bez stresu dotrzeć komunikacją zbiorową. Warto pamiętać, że Przystanek Galeria Dominikańska jest też miejscem zatrzymywania się linii aglomeracyjnych, którymi mieszkańcy gmin ościennych bezpośrednio dotrą do Rynku. Liczba miejsc parkingowych w centrum jest ograniczona, dlatego zamiast wjeżdżać do centrum, lepiej skorzystać z jednego z 36 parkingów Park&Ride (w całym mieście dostępnych jest 2808 miejsc postojowych). Na czas jarmarku w weekendy parkingi P&R będą darmowe – od godz. 16 w piątek do godz. 5 w poniedziałek. Znajdują się w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej.

Świętuj bezpiecznie!

Aby zapewnić uczestnikom jarmarku bezpieczeństwo, miasto zabezpieczyło teren, ustawiając wokół 55 betonowych barier, a cały teren został objęty monitoringiem. Nad porządkiem czuwać będą służby miejskie i patrole Policji i Straży Miejskiej.

Jeśli padniesz ofiarą kradzieży lub zaginie ktoś bliski, zgłoś to na komisariacie przy ul. Legnickiej lub zadzwoń na 112.

