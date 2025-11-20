Horror Ukrainki. Zwyrodnialec zwabił ją do pustostanu i zgotował piekło

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-11-20 17:19

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 40-letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o bezprawne pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem, stosowanie gróźb karalnych i gwałt. Według śledczych jego ofiarą była 51-letnia Ukrainka.

Szczegóły wstrząsającej sprawy z Jeleniej Góry. 40-latek zwabił Ukrainkę do pustostanu

- Oskarżony podstępnie zwabił 51-letnią pokrzywdzoną do jednego z pustostanów w Jeleniej Górze, a następnie od 10 czerwca do 19 czerwca pozbawił ją wolności – poinformowała w opublikowanym komunikacie prok. Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Jak dodała rzeczniczka, w tym czasie miał znęcać się nad kobietą, bijąc ją po całym ciele rękoma, pasem i deską, co spowodowało u niej rozległe obrażenia. Groził jej też śmiercią, a kiedy kobieta próbowała uciec, została przez swojego oprawcę zgwałcona.

Mężczyzna nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Śledczy przekazali, że wcześniej był wielokrotnie karany. Na rozpoczęcie procesu czeka w areszcie.

Co grozi oprawcy?

Na etapie stawiania mu zarzutów śledczy informowali, że jego ofiarą była 51-letnia obywatelka Ukrainy, którą zwabił do pustostanu obietnicą możliwości bezpłatnego pobytu. Grozi mu od 5 do 25 lat więzienia.

