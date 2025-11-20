Horror Ukrainki. Zwyrodnialec zwabił ją do pustostanu i zgotował piekło

Szczegóły wstrząsającej sprawy z Jeleniej Góry. 40-latek zwabił Ukrainkę do pustostanu
- Oskarżony podstępnie zwabił 51-letnią pokrzywdzoną do jednego z pustostanów w Jeleniej Górze, a następnie od 10 czerwca do 19 czerwca pozbawił ją wolności – poinformowała w opublikowanym komunikacie prok. Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.
Jak dodała rzeczniczka, w tym czasie miał znęcać się nad kobietą, bijąc ją po całym ciele rękoma, pasem i deską, co spowodowało u niej rozległe obrażenia. Groził jej też śmiercią, a kiedy kobieta próbowała uciec, została przez swojego oprawcę zgwałcona.
Mężczyzna nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Śledczy przekazali, że wcześniej był wielokrotnie karany. Na rozpoczęcie procesu czeka w areszcie.
Co grozi oprawcy?
Na etapie stawiania mu zarzutów śledczy informowali, że jego ofiarą była 51-letnia obywatelka Ukrainy, którą zwabił do pustostanu obietnicą możliwości bezpłatnego pobytu. Grozi mu od 5 do 25 lat więzienia.