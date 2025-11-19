Psycholog z Oleśnicy oskarżony o molestowanie nieletniej pacjentki.

Według ustaleń śledczych 60-latek m.in. ocierał się o nią swoim przyrodzeniem.

Wojciech C. nie przyznaje się do winy. Jakie konsekwencje grożą oskarżonemu?

Oleśnica. Psycholog ocierał się o dziewczynkę przyrodzeniem? Są zarzuty

Poszkodowana, jej matka i znajomi kobiety zeznawali w prokuraturze, jak poinformowała "Super Express" Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Wrocławiu, w sprawie przestępstw, jakich miał się dopuścić psycholog w Oleśnicy. Śledczy skierowali przeciwko Wojciechowi C. akt oskarżenia dotyczący jego domniemanego zachowania wobec swojej pacjentki w okresie od grudnia 2019 roku do 9 kwietnia 2020 roku.

- (...) dopuszczał się względem małoletniej poniżej lat 15 innych czynności seksualnych w postaci masowania jej po całym ciele, dotykania piersi i ocierania swojego penisa o jej ciało oraz przytulania, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k. i art. 199 § 3 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. - poinformowała Stocka-Mycek.

Zdaniem prokuratury 60-latek dopuszczał się tych samych czynności wobec dziewczynki również w okresie od 10 kwietnia 2020 roku do maja 2021 roku, choć w tym wypadku usłyszał zarzut z art. 199 § 3 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Wojciech C. nie przyznaje się do winy, a w czasie przesłuchania przed prokuraturą stwierdził, że został pomówiony przez pokrzywdzoną.

- Za zarzucane czyny oskarżonemu grozi – przy zastosowaniu art. 4 § 1 k.k. - kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12 - dodaje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.