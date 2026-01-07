Na drodze wojewódzkiej nr 374 doszło do tragicznego wypadku.

Zginął 49-letni kierowca renault, który zderzył się z ciężarówką.

Jakie były przyczyny nagłego zjechania na przeciwległy pas?

Śmiertelny wypadek pod Strzegomiem. Nie żyje 49-latek z renaulta

Utrudnienia w ruchu mogą jeszcze występować na miejscu śmiertelnego wypadku na trasie Strzegom-Stanice na drodze wojewódzkiej nr 374. Na miejscu interweniowały wszystkie służby ratownicze, w tym strażacy, którzy m.in. uwolnili zakleszczonego w osobowym renaulcie 49-latka, ale jego życia nie udało się już uratować.

- Ze wstępnych informacji wynika, że mężczyzna zjechał nagle, z nieznanych na razie przyczyn, na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z samochodem ciężarowym marki Renault i zginął na miejscu - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" aspirantka Magdalena Ząbek, rzeczniczka KPP w Świdnicy.

Kierującemu tirem 43-latkowi nic się nie stało, opuściło on swój pojazd jeszcze przed przyjazdem służb; mężczyzna był trzeźwy. Obaj uczestnicy wypadku to mieszkańcy powiatu świdnickiego.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan.

Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) - 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj - szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.