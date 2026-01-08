Czwartkowy quiz z geografii Polski. W którym województwie leży to miasto? Tu aż roi się od pułapek

Czwartkowy quiz z geografii Polski. W którym województwie leży to miasto? Pytanie 1 z 15 W którym województwie leży Tomaszów Mazowiecki? mazowieckim łódzkim lubelskim Następne pytanie

W czwartkowym quizie "Super Expressu" po raz kolejny rządzi geografia. Skupiamy się na Polsce, miastach i województwach. Czy nazwa miasta mówi wszystko o terenie, który reprezentuje?

Test zawiera 15 pytań i co najmniej kilka może przyprawić o solidny ból głowy. Wynikiem 11/15 i wyższym możecie się chwalić znajomym!

Życzymy dobrej zabawy i samych poprawnych odpowiedzi!

Geografia Polski to bułka z masłem? Jeśli czwartkowy quiz "Super Expressu" nie sprawi wam problemów, to śmiało możecie się określić specami od tej dziedziny. Radzyń Podlaski, Ożarów Mazowiecki, Grodzisk Wielkopolski, Kamień Pomorski - czy nazwy tych miast mówią wszystko? Jak się okazuje - niekoniecznie. Pułapki czyhają w co najmniej kilku pytaniach. Zalecamy uważne czytanie, a w razie wątpliwości możecie się skonsultować z bliskimi! W każdym z nich tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Nasz nowy test z geografii znajduje się powyżej.

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu. W "Super Expressie" czwartki poświęcamy geografii, a soboty testom z ortografii. Każdy tydzień otwieramy z kolei wiedzą ogólną. A pozostałe dni? Nasi dziennikarze dbają o różnorodność. W serwisie znajdziecie m.in. pytania ze sportu, kultury, historii i polityki.