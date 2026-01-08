Czwartkowy quiz z geografii Polski. W którym województwie leży to miasto? Tu aż roi się od pułapek

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-01-08 5:05

W czwartkowym quizie "Super Expressu" ruszamy na wycieczkę po Polsce. Pytamy o miasta i województwa, które reprezentują. W nazwach kryje się sporo pułapek, więc wynik 11/15 będzie sukcesem naszych czytelników. Komplet wywalczą prawdziwi specjaliści od mapy. Zapraszamy do zabawy!

Częstochowa pojawia się w quizie z geografii Polski

i

Autor: Pixabay.com Częstochowa pojawia się w quizie z geografii Polski
Czwartkowy quiz z geografii Polski. W którym województwie leży to miasto?
Pytanie 1 z 15
W którym województwie leży Tomaszów Mazowiecki?
  • W czwartkowym quizie "Super Expressu" po raz kolejny rządzi geografia. Skupiamy się na Polsce, miastach i województwach. Czy nazwa miasta mówi wszystko o terenie, który reprezentuje? 
  • Test zawiera 15 pytań i co najmniej kilka może przyprawić o solidny ból głowy. Wynikiem 11/15 i wyższym możecie się chwalić znajomym!
  • Życzymy dobrej zabawy i samych poprawnych odpowiedzi!

Czwartkowy quiz z geografii Polski. W którym województwie leży to miasto?

Geografia Polski to bułka z masłem? Jeśli czwartkowy quiz "Super Expressu" nie sprawi wam problemów, to śmiało możecie się określić specami od tej dziedziny. Radzyń Podlaski, Ożarów Mazowiecki, Grodzisk Wielkopolski, Kamień Pomorski - czy nazwy tych miast mówią wszystko? Jak się okazuje - niekoniecznie. Pułapki czyhają w co najmniej kilku pytaniach. Zalecamy uważne czytanie, a w razie wątpliwości możecie się skonsultować z bliskimi! W każdym z nich tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Nasz nowy test z geografii znajduje się powyżej. 

Polecany artykuł:

Czwartkowy quiz z geografii. Stolice najmniejszych państw Europy. Przy siódmym …

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu. W "Super Expressie" czwartki poświęcamy geografii, a soboty testom z ortografii. Każdy tydzień otwieramy z kolei wiedzą ogólną. A pozostałe dni? Nasi dziennikarze dbają o różnorodność. W serwisie znajdziecie m.in. pytania ze sportu, kultury, historii i polityki.

Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GEOGRAFIA
QUIZ SE