Ta wieś skrywa prawdziwego giganta. Napoleon połamał sobie na nim zęby

Kolos, który musisz zobaczyć na własne oczy

Twierdza Srebrna Góra to nie jest zwykły zabytek – to prawdziwa perła Dolnego Śląska, która robi piorunujące wrażenie na każdym, kto stanie u jej bram. Górska warownia powstała w drugiej połowie XVIII wieku z inicjatywy samego króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego. Monarcha miał jeden cel: chciał za wszelką cenę zabezpieczyć Śląsk. W tamtych czasach była to absolutna inżynieryjna ekstraklasa i jedna z najnowocześniejszych fortyfikacji na Starym Kontynencie.

Podziemne miasto i samowystarczalna forteca

Kto myśli, że to tylko jeden budynek, jest w wielkim błędzie. To gigantyczny kompleks, który rozlał się po okolicznych wzgórzach. Składa się z licznych fortów i bastionów, a nad wszystkim góruje potężny Donjon. Budowniczowie pomyśleli o wszystkim – twierdza miała przetrwać całkowite odcięcie od świata. Wewnątrz skał wykuto studnie, a garnizon miał do dyspozycji własny browar, piekarnię, a nawet szpital i więzienie. To była samowystarczalna maszyna wojenna, gotowa na najdłuższe oblężenie.

Twierdza Srebrna Góra. Nie zdobył jej nawet Bonaparte [ZDJĘCIA]

Francuzi odeszli z kwitkiem. Brat cesarza był bezradny

Mury tej twierdzy widziały niejedno, ale prawdziwy egzamin dojrzałości przeszły na początku XIX wieku. Warownia, zdolna pomieścić niemal 4000 żołnierzy, stała się celem ataku potężnej armii. W 1807 roku pod bramami stanęli żołnierze Hieronima Bonaparte, rodzonego brata samego Napoleona. Mimo wściekłych ataków i presji militarnej, obrońcy nie pękli. Twierdza nie została zdobyta szturmem, co do dziś budzi podziw historyków i turystów.

Gdy minęły czasy wojen napoleońskich, obiekt po 1867 roku stracił swoje znaczenie bojowe. Zamiast żołnierzy, zaczęli pojawiać się tu turyści, a miejsce tętniło życiem dzięki restauracjom. Jednak historia napisała też mroczny rozdział – po II wojnie światowej mury te stały się więzieniem dla polskich oficerów w ramach obozu jenieckiego.

Perła w koronie Dolnego Śląska

Dziś emocje bitewne opadły, a Twierdza Srebrna Góra stała się magnesem na turystów i unikatowym zabytkiem w skali europejskiej. W 2004 roku ranga tego miejsca została oficjalnie potwierdzona nadaniem statusu Pomnika Historii. Każdy, kto odwiedza ten region, może poczuć ducha dawnych czasów, spacerując trasą forteczną czy podziwiając niesamowite widoki z bastionów. Czy można wyobrazić sobie lepszą lekcję historii w terenie?

Upadłe miasto i gorączka srebra

Srebrna Góra to jednak nie tylko mury i armaty. Sama miejscowość w powiecie ząbkowickim skrywa fascynującą przeszłość, która sięga wieków średnich. Skąd ta nazwa? To nie przypadek. Już w XIV wieku okolica słynęła z wydobycia srebra, co przyciągało poszukiwaczy fortuny i rzemieślników. Przez lata Srebrna Góra cieszyła się prawami miejskimi jako Silberberg. Dopiero po 1945 roku, po włączeniu do Polski, zdegradowano ją do statusu wsi, choć miejski układ i charakter pozostały do dziś.