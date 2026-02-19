Kontrola w szkole po tragedii. Raport kuratorium ujawnia zaniedbania

Po tragicznych wydarzeniach kuratorium oświaty przeprowadziło w Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze szczegółową, aż pięciodniową kontrolę. Jej wyniki są niepokojące. Stwierdzono między innymi braki w dokumentacji dotyczącej działań wychowawczych, a także problemy z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wskazano, że karty samooceny uczniów nie były analizowane i wykorzystywane w systematyczny sposób.

- Karty samoooceny ucznia nie były wykorzystywane systematycznie. Wykazano potrzebę wzmocnienia spójności działań wychowawczych i uporządkowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zwrócono także uwagę, że łączenie funkcji wychowawcy, pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego przez jedną osobę nie sprzyjało efektywnej realizacji zadań

- powiedziała w rozmowie z Radiem ESKA Mirosława Bożek, rzecznik prasowa Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.

Dyrekcja szkoły ma siedem dni na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń do ustaleń kontroli. Do tej pory takich uwag nie wniesiono. Reporterka Radia ESKA próbowała uzyskać komentarz ze strony placówki, jednak dyrekcja nie odniosła się do wyników raportu. Również władze miasta na razie nie zabierają głosu w tej sprawie.

Mieszkańcy poruszeni tragedią. Powstał kolektyw "Dobro dzieci"

Śmierć Danusi głęboko poruszyła mieszkańców Jeleniej Góry i okolic. Grupa rodziców postanowiła działać, tworząc kolektyw obywatelski "Dobro dzieci". Jedną z ich pierwszych inicjatyw był Marsz Ciszy, który przeszedł ulicami miasta 24 stycznia. Jak sami tłumaczą, ich celem jest przywrócenie dobra do codziennych relacji.

- Inicjatywa zrodziła się w odpowiedzi na dramatyczne wydarzenia ostatnich tygodni - zabójstwa 11-letniej Danusi, której życie odebrała 12-letnia dziewczynka. Nachodzi nas smutna refleksja. To My dorośli odpowiadamy za świat, w którym jedno dziecko odbiera życie drugiemu dziecku. Misją kampanii „dobro" jest przywrócenie dobra do codziennej rozmowy, wychowania i relacji międzyludzkich poprzez refleksję, edukację i symboliczne działania, które angażują dorosłych i młodych ludzi. Małe gesty dobroci, które budują wzajemne zaufanie i szacunek. Intuicyjnie czujemy głęboką potrzebę zmian i przywrócenia wartości - empatii, uważności, współczucia i odwagi bycia dobrym. Jak sprawić, żeby przywrócić słowom "dobry człowiek" wartość?

- czytamy na stronie dobrodzieci.pl.

Zabójstwo 11-letniej Danusi. Co dzieje się w sprawie?

Przypomnijmy, że do zbrodni doszło 15 grudnia 2025 roku w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, na skwerze przy ulicy Wyspiańskiego. Ciało 11-letniej dziewczynki odnaleziono w okolicy strumyka.

- 15 grudnia 2025 roku, około godz. 15.00, w Jeleniej Górze, w pobliżu ulicy Wyspiańskiego, przy strumyku, ujawniono zwłoki 11-letnijej dziewczynki. Na jej ciele widoczne były obrażenia, zadane ostrym narzędziem

- informowała w grudniu Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Śledczy przez wiele godzin prowadzili czynności na miejscu zdarzenia, zabezpieczając ślady oraz przedmioty mogące mieć związek ze sprawą. Wśród dowodów znajdował się nóż, który - według wstępnych ustaleń - mógł zostać użyty podczas ataku.

O dokonanie czynu podejrzewana jest 12-letnia dziewczynka. Z uwagi na jej wiek postępowanie prowadzi sąd rodzinny, a sprawa toczy się bez udziału mediów. Motyw działania nie został dotąd ujawniony.

Jak informuje lokalny portal jelonka.com, już w grudniu sąd wszczął postępowanie o demoralizację.

- Wobec nieletniej sąd zastosował środek tymczasowy - informuje jeleniogórski portal sędzia Ryszard Sułtanowski, prezes Sądu Okręgowego.

- Jest to środek o charakterze izolacyjnym, który jest kontynuowany - dodaje sędzia Agnieszka Makowska, wiceprezes Sąd Rejonowego, którą cytuje jelonka.com.

Sąd analizuje kolejne dowody w sprawie, a nieletnia pozostaje w jego dyspozycji. To od sądu zależą decyzje o ewentualnym przedłużeniu stosowanych środków. Wysłaliśmy pytania w tej sprawie do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze i czekamy na odpowiedź.