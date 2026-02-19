Bomba ciepła wybuchnie w Polsce. Wszystko się zmieni! Konkretna data i regiony

Koniec z ostrą wersją zimy? Najnowsza prognoza pogody dla Polski ucieszy wszystkich, którzy tęsknią za wysokimi temperaturami. Jeszcze w lutym na termometrach zobaczymy 15 stopni Celsjusza!

Najcieplej ma być na zachodzie kraju. IMGW wskazał konkretną datę i regiony. Na pewno powody do zadowolenia mają mieszkańcy Wrocławia.

Kiedy przyjdzie ocieplenie? W tym materiale analizujemy prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i cenionych ekspertów od meteorologii.

Bomba ciepła Polsce. IMGW: Nawet 15 stopni na zachodzie

Wielu Polaków ma już dość zimy. Mrozy, opady śniegu, oblodzenie - takie warunki solidnie dały się we znaki kierowcom, pieszym i służbom. Eksperci z IMGW mają dobre wieści dla tych, którzy szukają w prognozach plusowych temperatur. Już 22 lutego (niedziela) temperatury maksymalne w całym kraju będą na plusie. W poniedziałek jest szansa nawet na dwucyfrowe wartości na zachodzie i południu kraju.

W kolejnych dniach ma być jeszcze lepiej! - Temperatura maksymalna od 3 stopni na Suwalszczyźnie, oraz 11-13 stopni w centrum do 15 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i zachodzie - to fragment z prognozy synoptycznej IMGW na 25 lutego.

Najcieplej ma być w województwie lubuskim, a na 13 stopni mogą liczyć mieszkańcy i goście Dolnego Śląska. We wspominaną środę dwucyfrowych temperatur nie będzie tylko na wschodzie, Mazowszu i północy kraju. Podobne liczby pojawiły się również w serwisie pogoda.interia.pl. Wszystko wskazuje na to, że wiosna przejmuje inicjatywę.

Zima jeszcze wróci?

Czy zimową porę roku będziemy podziwiać jedynie w kalendarzu? Niekoniecznie. Z prognoz długoterminowych wynika, że w pierwszej dekadzie marca Polska zmierzy się z kolejnym już w tym roku ochłodzeniem. Temperatury maksymalne w całym kraju będą na plusie, ale na wschodzie i północnym wschodzie zbliżymy się do zera. Przypomnijmy - kalendarzowa wiosna zaczyna się 21 marca i właśnie w tych okolicach powinniśmy poczuć wiosenne warunki z prawdziwego zdarzenia.

Wcześniej, pod koniec lutego zobaczymy namiastkę lubianej pory roku. Prognozy mogą jeszcze ulec delikatnym przetasowaniom. Będziemy je analizować w naszych serwisach!

Zobacz fragment z prognozy IMGW na 25 lutego. Bomba ciepła w Polsce!

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Prognoza IMGW na 25 lutego

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Następne pytanie