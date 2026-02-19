Aktualizacja, godz. 12:08

Mamy najnowsze szczegóły z miejsca awarii przy Placu Dominikańskim. Choć woda powoli wraca do mieszkań, sytuacja na drogach w centrum Wrocławia wciąż jest bardzo trudna. MPWiK rozpoczęło ciężkie prace ziemne, by dostać się do pękniętej rury.

Co dzieje się na miejscu?

„Na miejscu awarii pracują brygady rozkopowe, aby jak najszybciej dotrzeć do uszkodzonego odcinka sieci” - przekazuje MPWiK.

Kierowcy muszą przygotować się na spore utrudnienia, które nie zakończą się dzisiaj. Wyłączone z ruchu zostały kluczowe odcinki:

Fragment ul. Traugutta na wysokości OVO (kierunek Pl. Dominikański).

Skręt w Podwale jest obecnie niemożliwy.

Na dwóch prawych pasach w stronę Galerii Dominikańskiej trwają już intensywne prace naprawcze.

Kiedy przejedziemy normalnie? Sytuacja z nawierzchnią jest poważna. Woda dosłownie wyrwała kawałki drogi na dwóch lewych pasach prowadzących do skrętu w Podwale.

„Dziś rozpoczniemy usuwanie asfaltu, aby jutro możliwe było poprowadzenie ruchu po warstwie tłucznia. W kolejnych dniach przystąpimy do docelowego odtworzenia nawierzchni i pełnego udrożnienia ruchu w tym rejonie” - informują służby.

Oznacza to, że pełna przejezdność skrzyżowania zostanie przywrócona dopiero po położeniu nowej warstwy asfaltu w najbliższych dniach. Jutro kierowcy będą musieli poruszać się po tymczasowej nawierzchni z kruszywa.

Aktualizacja, godz. 11:30

Wyciek zatrzymany! Woda wraca do mieszkań

Mamy oficjalne potwierdzenie od MPWiK: najtrudniejszy etap walki z awarią za nami. Służby techniczne zdołały opanować żywioł i rozpoczęły proces przywracania dostaw wody do wszystkich dzielnic Wrocławia.

Jak informuje MPWiK:

„Wyciek z uszkodzonej magistrali został zatrzymany. Będziemy przystępować do usuwania awarii. Do 12.00 wróci woda na terenie Wrocławia. W Zakładach Produkcji Wody zwiększamy ilość wody tłoczonej do sieci, a w związku z tym zwiększa się ciśnienie w sieci na terenie całego miasta. W ciągu 30-45 minut wodę powinny mieć wszystkie nieruchomości we Wrocławiu.”

Sytuacja na drogach jest jednak trudna. Nasi reporterzy, którzy są na miejscu zdarzenia w centrum, informują, że choć woda już opadła, krajobraz po awarii jest fatalny. Woda wymyła sporą część asfaltu, co oznacza, że utrudnienia w ruchu mogą potrwać znacznie dłużej niż naprawa rur. Całe centrum miasta jest obecnie całkowicie zakorkowane.

Aktualizacja, godz. 11:00

Policja we Wrocławiu wydała pilne ostrzeżenie dotyczące ogromnych utrudnień w samym centrum miasta. Woda zalała całe skrzyżowanie u zbiegu ulic Oławskiej, Podwala i Traugutta.

Na miejscu pracują funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP Wrocław oraz służby techniczne. Teren jest zabezpieczany, a przejazd w tym rejonie jest obecnie niemożliwy.

W chwili obecnej zamknięte są następujące skrzyżowania:

Traugutta / Podwale / Oławska

pl. Dominikański / Oławska / Krasińskiego

- Prosimy kierowców o omijanie wskazanego rejonu i stosowanie się do poleceń służb - apelują policjanci.

Aktualizacja, godz. 10:35

Kiedy woda wróci do normy? Jest informacja od rzecznika MPWiK

Mamy najnowsze informacje w sprawie gigantycznej awarii wodociągowe, do której doszło w rejonie Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu. Głos zabrała Martyna Bańcerek, rzecznik prasowa MPWiK, która wyjaśniła, co dokładnie się stało i jakie są dalsze plany służb. Potwierdziła, że doszło do uszkodzenia kluczowej magistrali, a obniżone ciśnienie jest celowym działaniem.

- Uszkodzona jest magistrala wodociągowa. W związku z tym jest obniżone ciśnienie w sieci, żeby zminimalizować ten wyciek - przekazała nam rzecznik MPWiK.

Jak zapewniła, że ekipy techniczne są już na miejscu i działają, aby jak najszybciej opanować sytuację. Priorytetem jest przywrócenie prawidłowego ciśnienia wody w kranach mieszkańców. Aby to osiągnąć, konieczne jest odizolowanie uszkodzonego odcinka.

- Brygada jest już na miejscu. W pierwszej kolejności będzie wyłączać magistralę, żebyśmy mogli przywrócić ciśnienie w sieci wodociągowej - dodała.

Kiedy koniec utrudnień? MPWiK podało przybliżoną godzinę

Najważniejsza informacja dla mieszkańców dotyczy czasu, w którym sytuacja z ciśnieniem wody powinna wrócić do normy. Zanim jednak poznamy dokładny czas usunięcia samej awarii, ekipy muszą przeprowadzić prace ziemne.

- W pierwszej kolejności będziemy musieli zrobić wykop, żeby wiedzieć co jest przyczyną awarii. Wtedy będziemy mogli oszacować czas potrzebny na jej usunięcie - przekazała rzecznik prasowa.

Mimo to, jest i dobra wiadomość. Sytuacja z niskim ciśnieniem w sieci powinna unormować się już niebawem.

- Jeśli chodzi o obniżone ciśnienie w sieci, około 12:00 sytuacja powinna się unormować - dodała.

Wcześniej informowaliśmy:

Problemy z wodą w całym Wrocławiu. MPWiK wyjaśnia przyczynę

Wielu mieszkańców Wrocławia w czwartkowy poranek ze zdziwieniem odkryło problemy z dostępem do bieżącej wody. W kranach ciśnienie jest bardzo niskie, a w niektórych miejscach woda przestała płynąć całkowicie. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poinformowało po godzinie 10:00, że przyczyną jest poważna awaria. W oficjalnym komunikacie czytamy:

- Z powodu awarii na magistrali wodociągowej nastąpiło obniżone ciśnienie w sieci wodociągowej do zaniku włącznie na terenie całego miasta

- przekazano w komunikacie.

Oznacza to, że uszkodzeniu uległ jeden z głównych rurociągów, co ma wpływ na dostawy wody dla całego Wrocławia.

Służby już działają na miejscu awarii

Miejskie służby przystąpiły do działania. Jak informuje MPWiK, na miejscu awarii pracują już specjalistyczne ekipy, których zadaniem jest jak najszybsze zlokalizowanie i naprawienie usterki. Pierwszym krokiem jest odcięcie uszkodzonego fragmentu sieci, aby móc rozpocząć prace naprawcze.

- Nasze brygady są już na miejscu i będą przystępować do wyłączenia fragmentu magistrali

- poinformowano.

Na ten moment nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Mieszkańcy powinni śledzić komunikaty MPWiK.