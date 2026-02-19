W jednym z budynków mieszkalnych przy ul. Tęczowej 31a we Wrocławiu pojawił się intensywny zapach chemikaliów. Sytuacja była na tyle poważna, że zdecydowano o ewakuacji około 40 osób.

Nocna ewakuacja we Wrocławiu. 40 osób musiało opuścić blok przy Tęczowej

Do zdarzenia doszło tuż przed północą. Gdy większość lokatorów odpoczywała już po całym dniu, w budynku wyczuwalna stała się silna, nieprzyjemna woń. Obawy dotyczyły możliwego zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.

- W jednym z mieszkań przy ul. Tęczowej 31a wyczuwalny jest intensywny, drażniący zapach. Według wstępnych ustaleń jego źródłem może być rozlany octan etylu - łatwopalny rozpuszczalnik o charakterystycznym zapachu, stosowany m.in. w lakierach i klejach

- poinformowało przed północą Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Strażacy ewakuowali z budynku łącznie 40 osób, aby zapewnić im pełne bezpieczeństwo. Na czas akcji miasto zapewniło lokatorom schronienie. - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego zadysponowało autobus MPK, w którym osoby ewakuowane mogą się schronić i ogrzać do czasu zakończenia działań służb - przekazało biuro prasowe.

Strażacy sprawdzili mieszkanie oraz klatkę schodową, aby ustalić źródło zapachu i wykluczyć dalsze niebezpieczeństwo. Wstępne informacje wskazywały na rozlanie substancji chemicznej wykorzystywanej m.in. w przemyśle lakierniczym.

Akcja zakończona w nocy

Po kilku godzinach działań sytuacja została opanowana. O godzinie 2:40 przekazano kolejną informację:

„Aktualizacja, godz. 2:40 Straż pożarna zakończyła działania na miejscu. Mieszkańcy wracają do budynku.”

Lokatorzy mogli bezpiecznie wrócić do swoich mieszkań, a nocna interwencja zakończyła się bez informacji o osobach poszkodowanych.