Groźny wypadek na A4 przy granicy

Do tych wstrząsających scen doszło w środę około południa, tuż przy granicy polsko-niemieckiej. Na autostradzie A4 w kierunku Niemiec zderzyły się aż trzy pojazdy ciężarowe. Siła uderzenia była ogromna, a jedna z ciężarówek została całkowicie zniszczona przez szalejący ogień.

Według wstępnych ustaleń mundurowych, wszystko wskazuje na błąd człowieka. 57-letni kierowca ciężarówki marki MAN prawdopodobnie zlekceważył bezpieczny dystans od poprzedzającego auta. Finał był do przewidzenia - z impetem wbił się w tył mercedesa. Siła rozpędu była tak duża, że uderzony pojazd wpadł na kolejną ciężarówkę, tworząc niebezpieczny efekt domina.

Dramatyczna walka z ogniem

Ciężarówka marki MAN tuż po zderzeniu stanęła w płomieniach. Ogień strawił kabinę i znaczną część pojazdu, zostawiając po sobie czarny szkielet. Sytuacja wyglądała naprawdę dramatycznie.

- W wyniku zderzenia pojazd marki Man uległ spaleniu. 57-latek został przewieziony do szpitala. Obecnie Ruch w kierunku Niemiec odbywa się jednym pasem

- przekazano w komunikacie policji w Zgorzelcu.

Na tę chwilę nie ma szczegółowych informacji o stanie zdrowia poszkodowanego 57-latka. Ruch w stronę Niemiec został mocno ograniczony i odbywa się wyłącznie jednym pasem. Kierowcy muszą przygotować się na poważne utrudnienia i stratę czasu w tworzących się korkach. Służby wciąż pracują na miejscu, by wyjaśnić każdy szczegół tego zdarzenia.