Miał zakaz zbliżania się, a przyszedł i zabił. Makabra na Dolnym Śląsku

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-02-18 11:29

Sąd zdecydował o areszcie dla 45-latka z Pieszyc, który jest podejrzany o zabójstwo swojej żony. Mężczyzna miał sądowy zakaz zbliżania się do kobiety, z którą był w trakcie rozwodu. Jak informuje prokuratura, do tragedii doszło podczas awantury o finanse. 44-latka osierociła dwoje dzieci.

Miał zakaz zbliżania się, a zadał jej kilkanaście ciosów nożem. Makabra na Dolnym Śląsku

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Do tej wstrząsającej zbrodni doszło 13 lutego w Pieszycach (powiat dzierżoniowski). Mimo że 45-latek miał orzeczony przez sąd nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do żony, tego dnia rano pojawił się w lokalu. Para była w trakcie rozwodu, a tłem ich konfliktu miały być finanse.

Między małżonkami wybuchła kłótnia na tle wzajemnych rozliczeń. W jej trakcie, jak informuje prokurator Mariusz Pindera, mężczyzna "przy pomocy noża zadał kilkanaście ran kłutych swojej żonie w okolicach klatki piersiowej, szyi, rąk". Obrażenia doprowadziły do intensywnego krwotoku. Chociaż sprawca sam wezwał na miejsce policję i pogotowie, na ratunek było już za późno. Lekarz stwierdził zgon 44-latki.

Wcześniej były interwencje policji

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut zabójstwa.

- Podejrzany przyznał się do zarzucanego czynu, jednak w swoich wyjaśnieniach starał się pomniejszać swoją winę i wykazywać, iż przyczyną kłótni była agresja ze strony żony

- przekazuje prokurator. 

Polecany artykuł:

Roztrzaskał dostawczaka na drzewie. Gdy policjanci zajrzeli do bagażnika, zamar…

Śledczy będą teraz szczegółowo badać historię konfliktu małżonków. Okazuje się, że w przeszłości dochodziło do interwencji policji, ale nie toczyło się żadne postępowanie karne.

- Będziemy starali się ustalić kwestie wcześniejszego konfliktu, czy rzeczywiście miały miejsce tego rodzaju kłótnie. (...) Postępowanie, na podstawie którego miał orzeczony zakaz przebywania w mieszkaniu było w drodze postępowania cywilnego

- powiedział portalowi doba.pl prokurator Mariusz Pindera.

Grozi mu dożywocie. Czeka go badanie psychiatryczne

Za zarzucane przestępstwo 45-latkowi grozi kara od 10 lat więzienia do dożywocia. Kluczowa dla dalszego toku sprawy będzie opinia biegłych, którzy ocenią stan psychiczny podejrzanego w chwili popełnienia zbrodni.

- Prawdopodobnie mężczyzna będzie poddany badaniu lekarzy psychiatrów, którzy będą oceniali, czy był poczytalny w chwili popełnienia tego czynu

- potwierdza rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Wiadomo, że w momencie zdarzenia mężczyzna był trzeźwy. 44-letnia kobieta osierociła dwoje małoletnich dzieci. Na szczęście nie było ich w domu w chwili tragedii. Trafiły pod opiekę rodziny.

Polecany artykuł:

Dramatyczna akcja w Górach Izerskich. Turysta uwięziony na szlaku
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOLNY ŚLĄSK
PIESZYCE
ZABÓJSTWO
ŚWIDNICA