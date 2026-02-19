A4 zablokowana na wiele godzin. Kierowcy, przygotujcie się na drogowy koszmar

Potężne utrudnienia na horyzoncie

Kierowcy poruszający się po dolnośląskim odcinku autostrady muszą uzbroić się w żelazne nerwy. W czwartek, 19 lutego, płynny przejazd w stronę Wrocławia stanie się tylko marzeniem. Wszystko przez konieczność przeprowadzenia skomplikowanej operacji wyciągania ciężarówki, która uległa wypadkowi zaledwie dwa dni wcześniej. Decyzja służb jest jednoznaczna - trasa musi zostać zamknięta.

- Czasowe zamknięcie autostrady A4 w kierunku Wrocławia - utrudnienia w ruch. Informujemy, że w czwartek, 19 lutego (w godz. 10:00–15:00) nastąpi czasowe zamknięcie autostrady A4 w kierunku Wrocławia na wysokości 55-56 km. Utrudnienia związane są z usuwaniem pojazdu ciężarowego po wczorajszym zdarzeniu drogowym

- przekazała Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu.

Wielka akcja służb pod Bolesławcem

Sytuacja na miejscu nie należy do łatwych. Ciężarówka, która we wtorek rano przewróciła się na bok, leży niebezpiecznie blisko jezdni. Aby ciężki sprzęt mógł bezpiecznie wkroczyć do akcji, podnieść i odholować wrak, niezbędne jest całkowite wyłączenie ruchu na odcinku 55. i 56. kilometra. Akcja może potrwać nawet około pięciu godzin, co oznacza, że powrót do normalności nastąpi dopiero popołudniem.

Wyznaczono objazdy

Dla wszystkich, którzy nie chcą spędzić tego czasu, stojąc w gigantycznym korku, wyznaczono specjalne trasy alternatywne. Policja kieruje samochody na węzły zlokalizowane tuż przed miejscem planowanej blokady. Gdzie uciekać, by nie stracić nerwów?

"Objazdy: Dla podróżujących autostradą A4 - zjazd na węźle Łąka w kierunku Bolesławca. Dla podróżujących autostradą Autostrada A18 – zjazd na węźle Golnice w kierunku Bolesławca. Zalecany powrót na autostradę A4 na węźle Krzywa."

Ważny apel do kierowców

Mundurowi mają jedną, kluczową prośbę do wszystkich uczestników ruchu: zachowajcie rozwagę. Gdy na autostradzie będzie pracował ciężki sprzęt, ruch na drogach lokalnych wokół Bolesławca i Krzywej może być znacznie większy niż zwykle. To będzie test na cierpliwość dla wielu kierujących.

- Apelujemy do kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do oznakowania oraz poleceń służb pracujących na miejscu. Prosimy o uwzględnienie utrudnień w planowaniu podróży

- proszą policjanci. Warto więc sprawdzić nawigację przed wyruszeniem z domu i, jeśli to możliwe, ominąć ten rejon między godziną 10:00 a 15:00, by uniknąć niepotrzebnego stresu.