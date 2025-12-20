Jelenia Góra: Pogrzeb 11-letniej Danusi. Całe miasto pogrążone w smutku

Jelenia Góra i cały kraj są wstrząśnięte tragedią, jaka spotkała 11-letnią Danusię. Dziecko zginęło z rąk zaledwie rok starszej koleżanki. Jej rodzinne miasto jest pogrążone w żałobie. W sobotę (20 grudnia) od południa trwają uroczystości pogrzebowe.

Jelenia Góra pogrążona jest w żałobie. – Była dzieckiem głębokiej wiary, radości i wrażliwości, która swoim śpiewem i postawą pięknie ubogacała liturgię oraz życie naszej wspólnoty – napisał o tragicznie zmarłej ks. Rafał Berezowski, proboszcz parafii p. w. Matki Boskiej K P i św Franciszka w Jeleniej Górze. 11-latka była harcerką 14 Drużyny Harcerskiej „Ventus”. – Msza święta za duszę Danusi odbędzie się w sobotę 20 grudnia o godz. 12:00 w kaplicy na Starym Cmentarzu Komunalnym w Jeleniej Górze. Pogrzeb odbędzie się po zakończeniu ceremonii żałobnej – poinformował w środę (17 grudnia) Hufiec Karkonoski.

Zabójstwo 11-latki z Jeleniej Góry. Reporter "Super Expressu" był na miejscu tragedii
– W związku z tragicznymi okolicznościami śmierci 11-letniej Danusi, która zginęła 15 grudnia 2025 roku, ustanawiam sobotę, 20 grudnia 2025 roku, dniem żałoby na terenie Miasta Jelenia Góra. Zwracam się z apelem do organizatorów wszelkich imprez rozrywkowych, wydarzeń kulturalnych i sportowych o rozważenie ich odwołania lub przełożenia. Msza Święta za Duszę Zmarłej odbędzie się w sobotę o godz. 12:00 w kaplicy na Starym Cmentarzu Komunalnym w Jeleniej Górze, natomiast pogrzeb odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu ceremonii żałobnej – napisał prezydent miasta Jerzy Łużniak.

