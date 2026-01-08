Hala Izerska - surowe serce zimna w Polsce

Hala Izerska, znana także jako Izerska Łąka to rozległa górska łąka położona w Górach Izerskich w Sudetach Zachodnich, na Dolnym Śląsku. Leży w dolinie rzeki Izery na wysokości ok. 840-880 m nad poziomem morza pomiędzy Szklarską Porębą a Świeradowem-Zdrój.

Geograficznie jest to obszar otoczony wzniesieniami, co tworzy naturalną kotlinę sprzyjającą gromadzeniu się bardzo zimnego powietrza. Właśnie dlatego panują tam niezwykle surowe warunki, mimo że obszar ten leży znacznie niżej niż najwyższe szczyty Karkonoszy. To wynik częstych napływów chłodnego, wilgotnego powietrza znad Atlantyku oraz szczególnej topografii terenu. W efekcie ujemne temperatury bywają tam notowane również latem - np. w lipcu 1996 r. termometry wskazały -5,5 °C. Z tego powodu Hala Izerska często określana jest mianem polskiego bieguna zimna albo "polskiej Syberii".

Termometry wskazały -37,1°C. To rekord!

Co ciekawe, na tym obszarze zimą termometry wskazują horrendalnie niskie wartości. Rekord padł w styczniu 2004 roku kiedy to odnotowano tam -37,1°C.! Obecnie sytuacja nie przedstawia się znacząco inaczej, bowiem okazuje się, że w związku z falą mrozów, Hala Izerska znów przyciąga uwagę mediów, a lokalne stacje meteorologiczne informują o ekstremalnie niskich temperaturach, nawet około -31,7 °C.

Polski biegun zimna - Hala Izerska

Pogoda w styczniu zaskoczyła Polaków

Po wyjątkowo łagodnym, miejscami wręcz jesiennym grudniu, styczeń przyniósł gwałtowną zmianę pogody, która zaskoczyła wielu Polaków. Do kraju napłynęły mroźne masy powietrza, a temperatury w nocy zaczęły spadać do wartości dwucyfrowych poniżej zera. Zima przypomniała o sobie nie tylko silnym mrozem, ale też śniegiem i oblodzeniami, utrudniając codzienne funkcjonowanie. W wielu regionach warunki stały się typowo zimowe, a miejscami – wyjątkowo surowe. Więce informacji w kwestii pogody znajdziecie tutaj: Mróz do -19°C i śnieg. Zima uderzy w Polskę z całą siłą. Synoptycy ostrzegają.

